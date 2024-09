Tegoroczne wakacje dla stacji paliw okresem żniw

Dzięki temu koncern m.in. uzyskał istotny wzrost sprzedaży paliw premium. „Innym rezultatem, choć trudniejszym do zmierzenia w perspektywie krótkoterminowej, jest wzmocnienie pozycji spółki na rynku i zwiększenie rozpoznawalności marki. Dbamy o to, aby proponować naszym klientom promocje konkurencyjne w stosunku do tego, co oferuje polski rynek” – przekonuje biuro prasowe MOL-a.

Mimo istotnego wzrostu popytu na paliwa premium całościowa ich sprzedaż podczas tegorocznych wakacji utrzymała się na poziomie zbliżonym do tego samego okresu roku ubiegłego. Koncern przyznaje, że dla firm paliwowych sezon letni jest z natury jednym z najkorzystniejszych okresów w roku.

Zauważalne i zadowalające zwyżki sprzedaży MOL zaobserwował podczas tegorocznych wakacji w biznesie pozapaliwowym. Chodzi zwłaszcza o działalność prowadzoną w ramach punktów koncepcyjnych Fresh Corner. W stosunku do ubiegłego roku liczba zanotowanych przez nie transakcji rosła nawet trzykrotnie. „Charakter wakacyjnych zakupów na stacjach jest specyficzny – kierowcy na wakacyjnych wyjazdach są jeszcze bardziej niż zwykle skłonni korzystać z szerszej oferty stacyjnej poza tankowaniem. Podróżni chcą też posilić się i napić podczas długiej podróży, a np. rodzice często kupują dzieciom edukacyjne gazetki lub drobne zabawki” – zauważa MOL. W efekcie podczas tegorocznych wakacji notował zadowalające marże zarówno w obszarze paliwowym, jak i pozapaliwowym.

Koncern nie chce prognozować, jak do końca tego roku mogą kształtować się detaliczne ceny paliw w Polsce. Informuje jednie, że kształtowane są przez szereg trudnych do przewidzenia czynników. Z kolei odnosząc się do popytu na paliwa w kolejnych miesiącach, przestrzega przed porównywaniem go z zapotrzebowaniem zgłaszanym jesienią 2023 r. Jego zdaniem byłoby to mylące i niemiarodajne, gdyż wówczas obserwowaliśmy zawyżony popyt wynikający z bardzo niskich cen paliw w Polsce w porównaniu z sąsiednimi krajami.

Unimot zanotował wzrost zapotrzebowania i marż

Wakacyjną akcję promocyjną w ograniczonym zakresie prowadził na rynku detalicznym paliw Unimot (posiada około 130 stacji działających pod marką Avia). W sierpniu na trzech stacjach w Poznaniu oferował benzynę Pb95 i diesla po 4,99 zł za litr. Ponadto od piątku do niedzieli w wybranych obiektach obowiązywała promocja, w ramach której można było skorzystać z rabatu 30 gr za litr paliwa. Oferta była skierowana wyłącznie do zarejestrowanych użytkowników aplikacji Avia Go.

Unimot informuje, że oferta promocyjna spotkała się z dużym zainteresowaniem. „Jesteśmy zadowoleni z efektów, które w wymierny sposób przyczyniły się do wzrostu aktywności naszych klientów. W ten sposób chcieliśmy docenić lojalność naszych klientów oraz udało nam się zachęcić kierowców do rejestracji i śledzenia bieżących ofert oraz promocji w naszej nowej aplikacji” – podaje biuro prasowe grupy Unimot. Dodaje, że w te wakacje firma odnotowała kilkuprocentowy wzrost popytu na paliwa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Co równie ważne, zwyżkowała również marża paliwowa. W ocenie spółki to efekt korzystnych uwarunkowań rynkowych.