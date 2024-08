Rynek czeka na aktualizację strategii Orlenu i oczekuje poprawy wyników

Jednym ze sztandarowych projektów, nad kontynuacją którego zastanawia się zarząd Orlenu, są Olefiny III, na który wydatkowano już 12 mld zł z zaplanowanych 25 mld zł. To inwestycja petrochemiczna, dzięki której spółka ma wytwarzać półprodukty dla bardziej zaawansowanych tworzyw sztucznych. Po zakończeniu inwestycji docelowy udział przerobu ropy na produkty petrochemiczne w Płocku wzrośnie z 14 proc. do 19 proc.

Dziś zarząd Orlenu w odniesieniu do Olefin III bierze pod uwagę trzy opcje: zatrzymanie inwestycji, optymalizację przedsięwzięcia w zakresie mocy produkcyjnych i wykorzystania istniejących jednostek oraz kontynuację projektu w obecnym kształcie. – W mojej ocenie całkowita rezygnacja z kontynuowania budowy Olefin III raczej nie wychodzi w grę przede wszystkim ze względu na dość wysoki poziom jej zaawansowania. Sądzę, że ten projekt zostanie zoptymalizowany i w jakiejś formie będzie zrealizowany – mówi Kliszcz. Jego zdaniem obecna dekoniunktura w branży petrochemicznej jest z jednej strony rezultatem spadku popytu, a z drugiej pojawienia się na globalnym rynku nowych i dużych mocy produkcyjnych. Z czasem powinno jednak dojść do normalizacji sytuacji. Trzeba również pamiętać, że koniunktura w branży petrochemicznej ma charakter cykliczny.

Z kolei Kozak, odnosząc się do inwestycji w Olefiny III, uważa, że dziś jest za wcześnie, aby prognozować, jakie rozwiązanie przyjmie zarząd w zakresie jej dalszej realizacji. Teoretycznie każdy ze scenariuszy wchodzi w grę, a jak będzie w praktyce, powinny wykazać szczegółowe analizy w kolejnych tygodniach. – Nie zdziwiłbym się, gdyby zamrożono inwestycję. W tym kontekście warto mieć też na uwadze trudną sytuację grupy Azoty i możliwe zaangażowanie Orlenu w spółkę i projekt Polimery Police, gdzie Orlen miałby większe kompetencje sprzedażowe w polipropylenie – przekonuje Kozak.

Czynniki zewnętrzne decydują o kursie akcji Orlenu

Na petrochemiczną inwestycję w Płocku zwracają uwagę również inni. – Dziś kluczową sprawą dla rynku jest aktualizacja strategii koncernu, a w jej ramach m.in. określenie: ile pieniędzy będzie w najbliższych latach przeznaczane na inwestycje, jakie projekty będą miały priorytet i jakie efekty dzięki nim mają być osiągnięte. W tym kontekście nadal szczególnie duża uwaga będzie zwracana na inwestycję w Olefiny III – mówi Pado. Jego zdaniem dziś równie prawdopodobne jest to, że ten projekt będzie kontynuowany, jak i to, że budowa zostanie wstrzymana na jakiś czas.

Inwestorzy oczekują nie tylko informacji dotyczących wartości wydatków inwestycyjnych, ale też szacunków mówiących o oczekiwanej skali zwrotu z tych projektów. Ponadto pozytywny wpływ na postrzeganie Orlenu mogą mieć informacje o pozyskaniu do realizowanych przedsięwzięć renomowanych partnerów biznesowych. To z jednej strony ograniczyłoby skalę wydatków płockiej spółki, a z drugiej uwiarygodniło ekonomiczny sens takich projektów. – Bardzo ważną sprawą dla rynku pozostaje kwestia polityki dywidendowej. W mojej ocenie jej obecny kształt to minimum, jakiego oczekują inwestorzy – twierdzi Pado.

Obecnie analitycy różnie wyceniają akcje Orlenu. Trigon Dom Maklerski szacuje ich wartość na 70,8 zł i zaleca trzymanie. Z kolei analityk BM mBanku wycenia papiery Orlenu na 94,74 zł i rekomenduje kupowanie. Zdaniem Kliszcza walory spółki zachowują się w ostatnim czasie gorzej od rynku, głównie ze względu na czynniki zewnętrzne. – Od pewnego czasu na szeroko rozumianym rynku ropy naftowej i paliw płynnych panują nie najlepsze nastrojone, czego efektem są ich spadające ceny. Maleje też marża rafineryjna – zauważa Kliszcz. W jego ocenie pozytywnie należy za to ocenić zmiany zachodzące wewnątrz grupy. Przede wszystkim nastąpiła już pewna racjonalizacja nakładów inwestycyjnych. Co więcej, przy okazji aktualizacji strategii zaplanowanej na koniec roku zapewne dojdzie do kolejnych cięć w inwestycjach.