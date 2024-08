KGHM zapowiada zwiększenie nakładów na inwestycje

Całe I półrocze grupa KGHM zamknęła skorygowaną EBITDA 4,21 mld zł. Tym samym wynik ten zwyżkował o 35,4 proc. Spółka informuje, że tak znaczna poprawa była efektem realizacji szeregu działań optymalizacyjnych, w tym skutecznego zarządzania kosztami oraz wzrostu efektywności produkcji. Sam wolumen produkcji miedzi wzrósł jednak w niewielkim stopniu, bo zaledwie o 2 proc., czyli do 358 tys. ton. W spółce matce sięgnął 293 tys. ton, co oznaczało spadek o 1 proc. KGHM tłumaczy, że to następstwo realizacji przyjętych założeń w planie produkcji na ten rok. Zniżka miała też miejsce w ramach projektu Sierra Gorda. Produkcja spadła tu o 10 proc., do 36 tys. ton. To z kolei konsekwencja niższej zawartości miedzi w rudzie. Wreszcie w KGHM International produkcja zwyżkowała aż o 93 proc., do 29 tys. ton, do czego przyczyniła się działalność kopalni Robinson.

W tym roku koncern odnotowuje 5-proc. spadek produkcji srebra. Słabsze rezultaty w tym zakresie osiąga zarówno w Polsce, jak i w kanadyjskim Zagłębiu Sudbury. Jeszcze mocniej, bo o 10 proc., malała produkcja metali szlachetnych. To z kolei efekt spadku ilości pozyskiwanego złota w Polsce i Chile oraz TPM (złoto, platyna i pallad) w Zagłębiu Sudbury.

W tym kontekście nie do przecenienia są informacje o spadku kosztu jednostkowego C1. To jednostkowy gotówkowy koszt produkcji miedzi płatnej uwzględniający koszty wydobycia i przerobu urobku, koszty transportu, podatek od wydobycia niektórych kopalin, koszty administracyjne fazy górniczej oraz premię przerobową hutniczo-rafinacyjną pomniejszony o wartość produktów ubocznych. Jego wartość w I półroczu wyniosła 2,76 USD na każdym funcie miedzi, co oznaczało spadek o 7 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2023 r. Nadal jednak stosunkowo wysoki jest on w odniesieniu do produkcji prowadzonej w Polsce (C1 wynosi tu 3 USD), a niski na rynkach zagranicznych (1,87–1,89 USD).

Kurs miedzi nadal decyduje o notowaniach akcji KGHM-u

Mimo że wyniki finansowe wypracowane przez KGHM były lepsze od oczekiwanych przez ogół analityków, to podczas środkowych notowań kurs akcji spółki chwilami nawet spadał. Przez większą część sesji odnotowywano jednak zwyżki. Na otwarciu kurs sięgał nawet 129,5 zł, co oznaczało wzrost o 3,7 proc.

Kluczowe znaczenie dla notowań walorów KGHM-u cały czas ma bieżący kurs miedzi. W środę na LME oscylował on w pobliżu 9 tys. USD za tonę. Wprawdzie był nieco wyższy niż we wtorek, ale nadal znajdował się w trendzie spadkowym. Chwilowa i nieznaczna poprawa notowań miedzi była zapewne efektem strajku, który rozpoczął się we wtorek w chilijskiej kopalni Escondida. Pozyskuje się z niej około 5 proc. ogółem produkowanego na świecie surowca. W dłuższym terminie stabilizująco na kurs miedzi mogą działać za to stosunkowo wysokie zapasy miedzi zgromadzone m.in. w Chinach.

W przyszłości pewien pozytywny wpływ na działalność KGHM-u może mieć z kolei wpisanie miedzi przez Unię Europejską na listę surowców strategicznych. Złoża tego surowca znajdujące się w Polsce są jedynymi eksploatowanymi we Wspólnocie. W ocenie zarządu spółki może to przede wszystkim wpłynąć na lepsze postrzeganie koncernu na europejskim rynku. Zarząd z tytułu wpisania miedzi na listę surowców strategicznych nie oczekuje jednak jakiegoś specjalnego wsparcia finansowego.