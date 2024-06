Akcje KGHM systematycznie tracą na wartości

W ubiegłym roku cała grupa KGHM poniosła 3,7 mld zł straty netto wobec 4,8 mld zł zysku netto wypracowanego w 2022 r. Mocno spadł też kluczowy wskaźnik, czyli skorygowana EBITDA. Nowy zarząd, na czele z Andrzejem Szydłą, przekonywał jednak w liście do akcjonariuszy, że wyniki były satysfakcjonujące, mimo pracy prowadzonej w bardzo wymagających warunkach. Zaliczono do nich agresję Rosji na Ukrainę, wahania cen na rynku metali i surowców energetycznych, inflację oraz słabnącą dynamikę wzrostu gospodarczego w najważniejszych gospodarkach. Na temat ewentualnych niekorzystnych działań byłego zarządu nie wspomniano ani słowem.

Od kilkunastu dni akcje KGHM systematycznie tracą na wartości. We wtorek ich kurs spadał nawet poniżej 140 zł, podczas gdy na początku trzeciej dekady maja przekraczał chwilami 170 zł. Zniżki były konsekwencją pogorszenia się koniunktury na globalnym rynku miedzi. Obecnie na London Metal Exchange surowcem tym prowadzony jest handel po cenach oscylujących w pobliżu 9,6 tys. USD za tonę. Tymczasem niespełna miesiąc temu kurs przekroczył 11 tys. USD, co było najwyższą wartością w historii notowań miedzi. Ostatnie zniżki to przede wszystkim następstwo stosunkowo małego popytu zgłaszanego przez głównego odbiorcę, czyli gospodarkę chińską.