Nowa elektrociepłownia jest już włączona do systemu elektroenergetycznego. - oże ona z jednej strony korzystać z energii pobieranej bezpośrednio z systemu na potrzeby finalizowanych prac inwestycyjnych, z drugiej strony jest to ważny element prac, który w niedalekiej przyszłości umożliwi wyprowadzenie wyprodukowanej energii elektrycznej do krajowego systemu" - powiedział Dominik Wadecki, prezes Kogeneracji.

Finał inwestycji napotyka jednak na problemy. Na początku września 2023 r., Konsorcjum Polimex Mostostal przesłało Kogeneracji (należącej do PGE) wniosek o podwyższenie wysokości wynagrodzenia w związku z zaistniałym, w ocenie wykonawcy, oddziaływaniem nadzwyczajnego wzrostu cen towarów i materiałów, będących następstwem pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie.Następnie konsorcjum złożyło pozew Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie kontraktu z Kogeneracją i chce, aby został on zwiększony o 343,9 mln zł, do łącznej kwoty 1,5 mld zł netto.

Nowa niskoemisyjna elektrociepłownia będzie się składała z bloku gazowo-parowego, czterech kotłów szczytowo-rezerwowych i akumulatora ciepła. EC Czechnica-2 ma rozpocząć pracę w 2024 r. Moc cieplna nowej jednostki osiągnie 315 MWt (dzisiaj 247 MWt), a moc elektryczna 179 MWe (dzisiaj 100 MWe).