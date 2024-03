PGE i Polimex bliżej zakończenia sporu o Czechnicę. Jest wstępne porozumienie

Jak informuje Polimex, utworzenie rezerwy na stratę wynika ze wstępnego uzgodnienia z zamawiającym nakierowanego na zawarcie ugody w przedmiocie podwyższenia wynagrodzenia oraz zmiany terminów realizacji umowy i docelowego aneksu do umowy — Aneks przewiduje podwyższenie wynagrodzenia należnego wykonawcy z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków wynikłej po dacie zawarcia umowy i zmianę wybranych terminów realizacji, w tym terminu przekazania elektrociepłowni do eksploatacji — czytamy w komunikacie.

Reklama

Ponadto, spółka poinformowała, że zaktualizowany budżet projektu będzie podlegał weryfikacji przez biegłego audytora w ramach procesu badania sprawozdania finansowego za 2023 rok, w konsekwencji nie można wykluczyć możliwości zmiany w zakresie wskazanej kwoty.

Czytaj więcej Energetyka Wkrótce finał sporu o Czechnicę? Jeszcze w marcu mamy poznać efekt mediacji między ZEW (PGE), a wykonawcą bloku gazowego Czechnica. Spór dotyczy rosnących kosztów.

Kluczowa dla przyszłych przychodów inwestycja Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja z Grupy PGE – elektrociepłownia gazowa Czechnica – jest na ukończeniu. Ale spór z wykonawcą inwestycji, a więc z konsorcjum Polimeksu Mostostalu, trwa. Jak podaje Polska Grupa Energetyczna, wkrótce powinny być znane efekty mediacji. – Nie zostały one jeszcze zakończone. Intencją spółki pozostaje zakończenie ich w I kwartale – informowało nas biuro prasowe PGE na początku marca w odpowiedzi na pytania o trwające mediacje przed Prokuratorią. Raport bieżący Polimexu jest pierwszym sygnałem, że do uzgodnienia warunków porozumienia jednak doszło jeszcze w matcu.

Przypomnijmy, że na początku września 2023 r. konsorcjum Polimeksu Mostostalu przesłało Kogeneracji wniosek o podwyższenie wysokości wynagrodzenia w związku z zaistniałym w ocenie wykonawcy oddziaływaniem nadzwyczajnego wzrostu cen towarów i materiałów, będących następstwem pandemii i wybuchu wojny w Ukrainie. Mimo mediacji, konsorcjum złożyło jednak pozew do Sądu Okręgowego we Wrocławiu w sprawie kontraktu z Kogeneracją i chce, aby został on zwiększony o 343,9 mln zł, do 1,5 mld zł netto.