Kurs DataWalk podczas czwartkowej sesji spada o ponad 7 proc. Spółka podała wyniki za I kwartał 2026 r. Są one zgodne z oczekiwaniami zarządu. Podtrzymała strategiczny cel dynamicznego wzrostu przychodów, w tym długoterminowe tempo wzrostu na poziomie minimum 70 proc. CAGR.
Spółka wypracowała w I kwartale 2026 r. nieco ponad 4 mln zł przychodów wobec 9,4 mln zł rok wcześniej. Różnica rok do roku wynika przede wszystkim z wysokiej bazy porównawczej Q1 2025, kiedy firma rozpoznała znaczący przychód z części licencyjnej kontraktu podpisanego z Rabobankiem. Z kolei przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 28,4 mln zł i pozostawały na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu rok wcześniej.
– W portfelu zamówień i cyklu życia projektów technologicznych fluktuacja przychodów w takim zakresie, jak obserwujemy to w I kwartale 2026, jest naturalnym elementem działalności i nie wpływa na długofalową zdolność spółki do generowania powtarzalnych przychodów czy realizacji strategii – komentuje Łukasz Socha, członek zarządu i dyrektor finansowy DataWalk.
Spółka podtrzymuje zapowiedzi.
– Nasz cel na 2026 rok oraz długoterminowy cel wzrostu na poziomie minimum 70 proc. CAGR pozostają bez zmian – mówi Paweł Wieczyński, prezes DataWalk.
Zarząd podkreśla, że ujemny wynik finansowy na poziomie skorygowanej EBITDA w Q1 2026 (-11,8 mln zł) jest wkalkulowany w proces skalowania organizacji, a zarząd oczekuje stopniowej poprawy wraz ze wzrostem skali przychodów.
Z raportu DM BOŚ wynika, że przychody spółki okazały się o 23 proc. niższe od oczekiwań analityków. Z kolei „oczyszczone” koszty operacyjne wyniosły 15,8 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami.
„Dane odbieramy lekko negatywnie, gdyż przychody spółki za I kwartał 2026 okazały się 23 proc. niższe od naszych oczekiwań oraz aż 70 proc. niższe rok do roku. W ocenie dynamik należy wziąć jednak pod uwagę, że w I kwartał 2025 r. spółka rozpoznała duży kontrakt z Rabobankiem, co wyśrubowało bazę porównawczą. Należy zwrócić też uwagę, że w tym roku (do 7.05) spółka nadal nie ujawniła żadnego znaczącego kontraktu wobec 2/5 kontraktów ujawnionych w analogicznych okresach 2025/ 2024” – czytamy w raporcie analitycznym. Jego autorem jest Tomasz Rodak. Akcję DataWalk w horyzoncie 12-miesięcznym wycenia na 120 zł. Obecnie na rynku walory kosztują 129 zł.
