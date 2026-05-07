Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki ma DataWalk w I kwartale.

Jakie są prognozy na cały 2026 rok.

Jak przyszłość spółki widzi zarząd.

Co o wynikach i wycenie akcji mówią analitycy.

Kurs DataWalk podczas czwartkowej sesji spada o ponad 7 proc. Spółka podała wyniki za I kwartał 2026 r. Są one zgodne z oczekiwaniami zarządu. Podtrzymała strategiczny cel dynamicznego wzrostu przychodów, w tym długoterminowe tempo wzrostu na poziomie minimum 70 proc. CAGR.

Reklama Reklama

Czytaj więcej Firmy Które spółki sprawiły zawód wynikami za poprzedni kwartał Będący już na finiszu sezon publikacji raportów za IV kwartał i cały 2025 r. nie dla wszystkich giełdowych firm był udany. Nie zabrakło w rozczarowań.

Jakie wyniki ma DataWalk

Spółka wypracowała w I kwartale 2026 r. nieco ponad 4 mln zł przychodów wobec 9,4 mln zł rok wcześniej. Różnica rok do roku wynika przede wszystkim z wysokiej bazy porównawczej Q1 2025, kiedy firma rozpoznała znaczący przychód z części licencyjnej kontraktu podpisanego z Rabobankiem. Z kolei przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 28,4 mln zł i pozostawały na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu rok wcześniej.

– W portfelu zamówień i cyklu życia projektów technologicznych fluktuacja przychodów w takim zakresie, jak obserwujemy to w I kwartale 2026, jest naturalnym elementem działalności i nie wpływa na długofalową zdolność spółki do generowania powtarzalnych przychodów czy realizacji strategii – komentuje Łukasz Socha, członek zarządu i dyrektor finansowy DataWalk.

Spółka podtrzymuje zapowiedzi.

– Nasz cel na 2026 rok oraz długoterminowy cel wzrostu na poziomie minimum 70 proc. CAGR pozostają bez zmian – mówi Paweł Wieczyński, prezes DataWalk.

Zarząd podkreśla, że ujemny wynik finansowy na poziomie skorygowanej EBITDA w Q1 2026 (-11,8 mln zł) jest wkalkulowany w proces skalowania organizacji, a zarząd oczekuje stopniowej poprawy wraz ze wzrostem skali przychodów.

Jak wyniki DataWalk oceniają analitycy

Z raportu DM BOŚ wynika, że przychody spółki okazały się o 23 proc. niższe od oczekiwań analityków. Z kolei „oczyszczone” koszty operacyjne wyniosły 15,8 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami.

„Dane odbieramy lekko negatywnie, gdyż przychody spółki za I kwartał 2026 okazały się 23 proc. niższe od naszych oczekiwań oraz aż 70 proc. niższe rok do roku. W ocenie dynamik należy wziąć jednak pod uwagę, że w I kwartał 2025 r. spółka rozpoznała duży kontrakt z Rabobankiem, co wyśrubowało bazę porównawczą. Należy zwrócić też uwagę, że w tym roku (do 7.05) spółka nadal nie ujawniła żadnego znaczącego kontraktu wobec 2/5 kontraktów ujawnionych w analogicznych okresach 2025/ 2024” – czytamy w raporcie analitycznym. Jego autorem jest Tomasz Rodak. Akcję DataWalk w horyzoncie 12-miesięcznym wycenia na 120 zł. Obecnie na rynku walory kosztują 129 zł.