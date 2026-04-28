Odnosząc wycenę z rekomendacji do ceny na zamknięciu wtorkowej sesji na poziomie 8,88 zł, akcje dystrybutora stali mają 18-proc. potencjał wzrostu. Raport wydano przy cenie wynoszącej 8,32 zł.

Autorzy rekomendacji dostrzegają pozytywne perspektywy spółki. Zauważają, że ceny stali w Europie wzrosły w I kwartale 2026 r o ok. 8-9 proc. kw./kw., podczas gdy koszty wsadu (EAF/BOF) rosły wolniej, o ok. 3-5 proc. kw./kw., co poprawia spread i wspiera rentowność europejskich hut. – ArcelorMittal już w listopadzie 2025 r. sygnalizował potrzebę podwyżek cen stali długiej, co potwierdza ruch o 30 EUR/t oraz szerszy trend rosnącej dyscypliny cenowej w branży. Jednocześnie wpisuje się to w oczekiwane zaostrzenie ochrony rynku UE tj. CBAM oraz nowe kontyngenty, które od 1 lipca 2026 r. mają ograniczyć import i wesprzeć konkurencyjność europejskich hut – wskazują analitycy biura.

Wzrost cen stali odbierają jako pozytywny czynnik dla dystrybutora stali, ponieważ będzie wspierał top-line oraz marże poprzez efekt FIFO. – Zakładamy wzrost cen sprzedanych wyrobów hutniczych i stalowych przez Stalprofil o 17,9 proc. r./r. w 2026 r. oraz wzrost marży w segmencie stalowym o 1,8 pkt proc. r./r. Dodatkowo, obecny trend cenowy wspierany jest wyższymi kosztami produkcji oraz regulacjami ograniczającymi import – przy założeniu ich pełnego wdrożenia oczekujemy dalszego wzrostu cen w II połowie 2026 r., a ewentualne przyspieszenie popytu mogłoby dodatkowo wzmocnić dynamikę – przewidują.

W segmencie infrastruktury zakładają przejściowe spowolnienie po bardzo mocnym 2025 r., w którym zakończono największy w historii kontrakt LNG. – Obecnie widoczne jest wyhamowanie przetargów Gaz-System i PSG, co obniżyło portfel zamówień Izostalu do ok. 230 mln zł z 750 mln zł r./r., co ogranicza widoczność wyników na 2026 r. Zakładamy spadek przychodów na segmencie infrastruktury o 34 proc. r./r. – szacują.

Jednocześnie uważają, że spowolnienie ma charakter tymczasowy i oczekują odbicia aktywności przetargowej w kolejnych okresach, wspieranego dodatkowo przez rosnący udział „local content”, co ich zdaniem może dodatkowo sprzyjać poprawie marż.

Tekst jest skrótem rekomendacji BM Pekao dla Stalprofilu. Jej autorem jest Michał Hanc. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 28 kwietnia br., o godz. 7:00.