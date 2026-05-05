Na zamknięciu wtorkowej sesji akcje spółki wyceniono na 23,10 zł. Raport wydano przy cenie akcji wynoszącej 22,80 zł.

Autorzy rekomendacji zauważają, że zarząd Auto Partnera pozostaje optymistyczny co do perspektyw sprzedażowych na 2026 rok, celując w ponad 5 mld zł przychodów. Jednocześnie wskazuje, że dotychczas kontrybucja nowego magazynu była ograniczona, a jej istotniejszych efektów oczekuje dopiero w II połowie 2026 r. Ich zdaniem realizacja tej tezy obarczona jest istotnym ryzykiem, a jej weryfikacja nastąpi już w pierwszych miesiącach III kwartału. – Ambitne oczekiwania zostały zakomunikowane po silnym sprzedażowo marcu (dynamika sprzedaży sięgnęła ok. 19 proc. r/r, co w naszej ocenie może w dużej mierze wynikać z realizacji odłożonego popytu po słabszych zimowych miesiącach, a nie ze strukturalnej poprawy trendu). Dodatkowo, mimo sygnałów zarządu sugerujących powrót inflacji cenowej w części kategorii produktowych, koszyk Motofocus wskazuje na dalszą deflację cen w I kwartale 2026 r., co rodzi ryzyko, że powrót do wyższych dynamik sprzedaży napędzanych cenami może być na obecnym etapie przedwczesny. Brak materializacji tych czynników oznaczałby kolejny rok bez istotnej poprawy wyników spółki – zauważają analitycy.

Po lepszych od oczekiwań wynikach za IV kwartał 2025 r. zrewidowali prognozy wyniku netto na 2026 rok w górę o ok. 1 proc. (wyższa marża netto przy niższej dynamice sprzedaży) oczekując w całym roku wzrostu zysku netto o ok. 21 proc. r/r. Tym samym oczekują, że spółka odbuduje część utraconej w 2025 marży brutto. Jednocześnie prognozują 241 mln zł zysku netto w 2026 roku tj. ok. 4 proc. powyżej konsensusu rynkowego.

Tekst jest skrótem rekomendacji BM mBank dla akcji Auto Partnera wydanej na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego. Jej autorem jest Janusz Pięta. Pierwsze rozpowszechnianie raportu nastąpiło 5 maja, o godzinie 08:45.