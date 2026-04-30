W obliczu tak dużych zawirowań geopolitycznych warto patrzeć na rynek chłodnym okiem, mając na uwadze konkretne wyniki generowane przez spółki oraz sytuację poszczególnych branż. Ciekawe obserwacje i wskazówki znajdziemy w kwartalnej aktualizacji rekomendacji przygotowanej przez zespół analiz Trigon DM, pod kierownictwem Grzegorza Kujawskiego.

Reklama Reklama

Na które banki postawić w 2026 r.

W raporcie znajduje się szczegółowy przegląd oczekiwanych wyników za I kwartał 2026 r. w poszczególnych sektorach oraz nastawienie ekspertów do branż.

„Odchodzimy od pozytywnego nastawienia w kierunku bardziej neutralnego w stosunku do polskich banków. Indeks jest wyceniany na poziomie P/E 12x i odzyskał 15-proc. premię w stosunku do banków strefy euro, co było naszym przewidywaniem od pewnego czasu. Premia na mnożnikach wynika z szybszego wzrostu aktywów w polskim sektorze” – czytamy w raporcie. Eksperci podkreślają większą selektywność w stosunku do polskich banków, a ich faworytami aktualnie są: Santander, Alior i Bank Handlowy.

W całym sektorze finansowym analitycy radzą przeważać akcje takich spółek z regionu jak EBS, Santander Bank Polska, Alior Bank, Bank Handlowy, XTB, a niedoważać mBanku, Millennium, ING, Monety i GPW.

Eksperci wskazali też spółki, które mogą pozytywnie zaskoczyć wynikami za I kwartał. To EBS, ING, XTB i Bank Handlowy. Natomiast na drugim biegunie (potencjalne negatywne zaskoczenia) mamy PZU i BNP.

„Podsumowując, chociaż wzrosty w bankach są obecnie ograniczone, nie ma sensu sprzedawać akcji, dopóki utrzymuje się prawie dwucyfrowy wzrost wolumenu, a krzywa dochodowości pozostaje stroma” – reasumują swoje nastawienie wobec branży eksperci Trigona.

Handel, surowce i energetyka w rekomendacjach Trigona

W przypadku spółek konsumenckich Trigon zwraca uwagę na presję wolumenową i marże firm. Skłonność konsumentów do oszczędzania w otoczeniu słabszych nastrojów i obaw o rynek pracy może nie pozostać bez wpływu na wyniki branży. Eksperci radzą przeważać akcje takich firm jak Allegro, AB, Benefit Systems oraz Żabka, natomiast niedoważać EAT, Eurocash, H&M oraz Wittchena. Pozytywnie wynikami zaskoczyć mogą m.in. Allegro, Asbis, Dadelo i Oponeo, a negatywnie m.in. Answear, Dino i Eurocash.

Z kolei w sektorze paliwowym do grupy faworytów eksperci zaliczyli Unimot.

„Uważamy, że rynek powinien zareagować pozytywnie na wyniki za I kwartał 2026 r., głównie dzięki silnej koniunkturze na rynku paliw płynnych od marca oraz obrotowi gazem” – czytamy w raporcie. Pozytywnie wynikami zaskoczyć może też Orlen, a negatywnie MOL.

Z kolei w energetyce warto mieć na uwadze Tauron. Zdaniem analityków rynek powinien pozytywnie ocenić wyniki Tauronu za I kwartał 2026 r.

„Największe pozytywne zaskoczenie prawdopodobnie pojawi się w segmencie obrotu, gdzie mechanizm rozliczeń z klientami (zgodny z ubiegłorocznym modelem) może zaowocować silnym wynikiem w I kwartale” – czytamy w raporcie.

Pozytywnie wynikami zaskoczyć może też KGHM.

„Naszym zdaniem, dobry wynik w Polsce może obejmować bezgotówkowy wpływ wyceny zapasów metodą LIFO na poziomie ok. +1 mld zł. Względna odporność cen metali w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie, w połączeniu z utrzymującymi się ograniczeniami podaży miedzi i potencjalnie nową ceną równowagi srebra, powinna wspierać poprawę nastrojów wobec KGHM” – czytamy w raporcie.

TMT, gry oraz inne sektory

W sektorze TMT (technologie, media, telekomunikacja) faworyci to Cyfrowy Polsat i Shoper.

„Naszym zdaniem Shoper został nadmiernie wyprzedany. Chociaż wzrost kosztów związanych z rozwojem produktu i wdrożeniem synergii prawdopodobnie przełoży się jedynie na wzrost skorygowanego zysku EBITDA w tym roku o około 15 proc., to średnioterminowe perspektywy synergii po przejęciu Presty wspierają pozytywne nastawienie. Podtrzymujemy również pozytywną rekomendację dla cyber_Folks (ta sama grupa kapitałowa – red.), choć z wyraźnym potencjałem wzrostu” – czytamy w raporcie. Eksperci wskazują też na mocną korektę Vercomu (również z grupy cyber_Folks), ich zdaniem nieuzasadnioną, wynikającą z nadmiernych obaw o wpływ AI na branżę.

W przypadku sektora gier warto mieć na uwadze CD Projekt i PlayWay, a niedoważać 11 bit studios i CI Games. Wśród pozytywnych zaskoczeń wynikami za I kwartał analitycy wskazują na Creepy Jar, natomiast słabsze rezultaty pokazać mogą 11 bit studios oraz TSG.

„Naszym zdaniem segment gier wideo przetrwał najtrudniejszy okres, mimo że otoczenie rynkowe pozostaje wymagające. Konkurencja o uwagę graczy pozostaje zacięta, pomimo znacznego ograniczenia inwestycji w ostatnich latach, a wzrost rynku wyraźnie spowolnił. Potencjalny wpływ rozwoju sztucznej inteligencji na sektor może być znaczny; zakładamy jednak, że technologia ta będzie przede wszystkim wspierać efektywność procesów produkcyjnych, a nie zastępować działalności studiów deweloperskich. W tym kontekście uważamy, że reakcja rynku na prezentację Project Genie była przesadna i nie do końca uzasadniona fundamentami” – czytamy w raporcie.

Z kolei w sektorze nieruchomości eksperci radzą przeważać Budimex, Polimex, Torpol i Archicom, a niedoważać GTC i Erbudu.

W biotechnologii natomiast faworytami są Bioceltix i Voxel, a na drugim biegunie mamy Mabion i Synthaverse. Na pozytywne zaskoczenie, jeśli chodzi o wyniki za I kwartał można liczyć w przypadku Synektika.

„Synektik pozostaje jednym z głównych beneficjentów polskich inwestycji KPO w opiekę zdrowotną (ponad 11 mld zł), uczestnicząc w programach Sieć Onkologiczna (5,2 mld zł), Cyfryzacja Opieki Zdrowotnej (3,1 mld zł) oraz Sieć Kardiologiczna (2,7 mld zł). Wszystkie środki muszą zostać wykorzystane do połowy 2026 r.” – czytamy w raporcie.