Wydaje się, że porozumienie między USA a Iranem jest coraz bliżej, a to osłabia dolara w ostatnich dniach. Kurs USD/PLN schodzi w czwartek z rana poniżej 3,60 zł, zbliżając się tym samym do kwietniowych dołków oraz lutowego zamknięcia. Rynek walut wyraźnie otrzeźwiał w ostatnich dniach, a kapitał wracał do bardziej ryzykownych aktywów. Wyraźnie lepiej zachowują się w ostatnich dniach także rynki obligacji. Rentowności papierów skarbowych na początku lutego co prawda znalazły się blisko marcowych szczytów, ale wygląda na to, że może nadchodzić czas umocnienia papierów skarbowych.

Krajowe indeksy akcji rozpoczęły czwartkową sesję od spadków, a po kilkudziesięciu minutach WIG20 traci 0,7 proc. Pod kreską są wszystkie spółki poza mBankiem. Najsłabsze z rana jest Dino z ponad 2-proc. spadkiem. Podobnie słabe jest Modivo. WIG-banki zachowuje się relatywnie lepiej i traci 0,56 proc.

Czwartek przynosi kolejne spadki ropy naftowej w nadziei na odblokowanie Cieśniny Ormuz. – Oczy całego świata były w środę ponownie zwrócone na konflikt na Bliskim Wschodzie, a dokładniej na wstępne porozumienie pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi, które mogłoby formalnie doprowadzić do zakończenia wojny – mówi Michał Kozak z DI Xeliona. – Reakcja rynków na te informacje była dość gwałtowna, przez co ropa Brent w pewnym momencie spadła poniżej poziomu 97 USD za baryłkę. Należy jednak pamiętać, że samo porozumienie, które na moment pisania tego komentarza nie zostało jeszcze przyjęte, jest nadal analizowane przez Iran i wcale nie musi zostać zaakceptowane. Kluczowe żądania USA, dotyczące programu nuklearnego oraz ponownego otwarcia cieśniny Ormuz, pozostają nierozstrzygnięte – podkreśla.

Wczorajsza sesja w USA zakończyła się silnymi zwyżkami, szczególnie spółek technologicznych. Znów silnie zyskiwały firmy półprzewodnikowe. Niemal 19-proc. zwyżką zamknęło sesję AMD w reakcji na wyniki kwartalne.