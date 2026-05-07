– Dziękuję koleżankom i kolegom z branży inwestycyjnej za zaufanie i powołanie na Przewodniczącego Rady Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami. To ważna platforma rozwoju rynku kapitałowego, który we współczesnej gospodarce jest kluczową dźwignią innowacji i inwestycji oraz pomnażania oszczędności – poinformował na portalu X Paweł Borys. – Na tym rynku działa wiele – często konkurujących – instytucji z grup bankowych, ubezpieczeniowych i niezależnych. Mamy fundusze alternatywne jak MCI Capital z sektora private equity, czy klasyczne. Miałem okazję pracować w tych różnych segmentach rynku i na pewno zależy mi, aby wykorzystać tę funkcję do integracji całego środowiska do wspólnego działania. A jest co robić! – zapowiada Borys.

Borys jest menedżerem z 25-letnim doświadczeniem w polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. Obecnie jest prezesem MCI Capital TFI oraz wiceprezesem MCI Capital ASI. Poprzednio pracował m.in. jako dyrektor zarządzający w PKO Banku Polskim i prezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Poprzednio na stanowisku przewodniczącego rady IZFiA był Tymoteusz Paleczny, wiceprezes TFI Allianz Polska.

Głównymi celami Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami są reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju TFI w Polsce i upowszechnianie wiedzy o funduszach inwestycyjnych.