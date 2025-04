Biuro maklerskie podniosło wycenę Answear.com

Dlaczego Noble Securities podniosło rekomendację?

Dariusz Dadej podniósł rekomendację ponieważ zrewidował nieco w górę swoje założenia dot. przychodów i marż spółki. Zrobił to po analizie sprzedaży w 2024 r. i szacunków dot. pierwszego kwartału 2025 r. „Relatywnie niska baza z 2024 roku i możliwy pozytywny wpływ walut, krótkoterminowo powinny wspierać uzyskiwanie pozytywnych dynamik” – ocenia specjalista.

„Dane sprzedażowe za pierwszy kwartał 2025 r. zdają się potwierdzać taki scenariusz. W dalszym ciągu, zakładamy spadek wydatków marketingowych w odniesieniu do przychodów, do poziomów sprzed przejęcia „sneakersów” w horyzoncie do 2027 roku” - dodał.

W 2024 r. Answear.com miał 10 mln zł straty netto, EBITDA spadła do 34,4 mln zł przy wzroście przychodów do ponad 1,5 mld zł. Noble Securities prognozuje, że w 2025 r. spółka wykaże prawie 1,8 mld zł przychodu, 72 mln zł EBITDA i 25,5 mln zł zysku netto.

Analityk przyjął zatem ostrożniejsze podejście niż zarząd, który w programie motywacyjnym wskazał poziom EBITDA na 2025 r. na 80 mln zł.