W branży telekomunikacyjnej trwa wyścig z czasem. Chodzi o to, by nie stracić unijnych pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy na budowę szybkiego internetu. Zgodnie z pierwotnymi zasadami konkursów na unijne dotacje do budowy sieci szybkiego internetu z KPO korzystający z nich przedsiębiorcy powinni byli zbudować łącza dla 684 tys. punktów adresowych (PA) – czyli około 900 tys. gospodarstw domowych i firm – do końca sierpnia tego roku, z czego około 440 tys. do końca czerwca.
Pierwszy z terminów dotyczył pierwszego i drugiego konkursu na dotacje. Drugi – trzeciego i czwartego. Łącznie w tych czterech konkursach Polska do wzięcia ma 3,1 mld zł i trwa walka o to, aby nie stracić nawet części tych pieniędzy (są rozliczane na bieżąco). Do tej pory operatorzy otrzymali 1,7 mld zł, a do zagospodarowania zostało 1,4 mld zł i mniej więcej tyle może przepaść.
Już pod koniec ubiegłego roku wiadomo było, że sprawa nie będzie łatwa. Jak pisaliśmy, w listopadzie inwestycje były zaawansowane w niewielkiej części, szczególnie te z terminem 31 sierpnia. W systemie prowadzonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, organizatora konkursów na dotacje, odnotowano wtedy około 176 tys. podłączonych adresów odpowiadających około 188 tys. lokali. 20 lipca – jak wynika z danych, które uzyskaliśmy od CPPC – było to 384 tys. lokali, a 22 lipca prawie 393 tys., ale ryzyko utraty części wsparcia nadal wisi nad Polską i telekomami. I to mimo tego, że w międzyczasie uzyskano w Komisji Europejskiej zgodę na złagodzenie wymogów. Zgodnie z nowymi warunkami KE, operatorzy otrzymają wszystkie przewidziane w konkursach środki, jeśli do końca sierpnia podłączą do sieci 521 tys. lokali mieszkalnych (wcześniej mowa była o 900 tys.). Do tego celu brakuje jeszcze 128 tys. łączy.
Czy zdaniem CPPC uda się osiągnąć wskazany przez KE cel? – Zgodnie z deklaracjami operatorów realizujących przedsięwzięcia w KPO, do końca sierpnia uda się osiągnąć oczekiwany przez KE poziom wykonania. Mając na uwadze zapewnienia operatorów, monitorujemy na bieżąco aktualny stan wykonania raportowany do systemu SIMBA (rządowy system do monitorowania, badania i analiz projektów cyfryzacyjnych i telekomunikacyjnych realizowanych z dotacji unijnych – red.) i rozmawiamy z operatorami o postępach w projektach. Od 30 czerwca do 20 lipca zostało zrealizowanych 50 tys. lokali. Nie jest to wynik satysfakcjonujący i aby osiągnąć cel, konieczne jest dalsze intensyfikowanie prac budowlanych i regularne raportowanie adresów będących w zasięgu do systemu SIMBA – informuje w odpowiedzi na nasze pytania Paula Domachowska-Woźniak z biura prasowego CPPC.
A jeśli się nie uda? – Osiągnięcie oczekiwanego przez KE poziomu realizacji jest kluczowe dla otrzymania zgody Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Finansów na realizację przedsięwzięć w wydłużonym terminie. Wyjaśniamy, że wykonanie ustalonej z KE liczby lokali mieszkalnych umożliwi otrzymanie wszystkich środków, jakie Komisja zobowiązała się zapłacić Polsce na dofinansowanie projektów szerokopasmowych – informuje Domachowska-Woźniak. – Brak wykonania wskaźnika na oczekiwanym przez KE poziomie zablokuje możliwość finansowania pełnego zakresu inwestycji wskazanych w umowach i dokończenia ich realizacji po sierpniu 2026 r. – dodaje.
Konkursy na dotacje unijne do budowy sieci internetu w obecnej perspektywie finansowej to trudny temat dla państwowej administracji. Zainteresowanie nimi było duże, ale potem CPPC odnotowało niewidzianą wcześniej skalę rezygnacji operatorów. Jednym z powodów jest fakt, że do podłączenia zostały im relatywnie trudne punkty, co często wiąże się z większym nakładem pracy i dłuższym okresem zwrotu. Dodatkowo rynek jest w trakcie konsolidacji, a co za tym idzie, firmy większą wagę przykładają do wyników finansowych i wypełnienia posiadanych już sieci abonentami.
Jednym z większych inwestorów budujących sieci z KPO jest Orange Polska. Wygląda na to, że giełdowi inwestorzy nie mają w jego przypadku powodów do zmartwień. – Do 30 czerwca 2026 r. podłączyliśmy 107,7 tys. punktów adresowych. To 89 proc. całości zaplanowanej do zrealizowania do 31 sierpnia 2026 r. – podaje Wojciech Jabczyński, rzecznik Orange Polska. – Byliśmy gotowi zamknąć projekty do 30 czerwca. Dlatego wydłużenie terminu, zarówno aktualne, jak potencjalnie kolejne, daje nam szansę na wybranie do realizacji większej liczby punktów z tzw. list dodatkowych w projektach, gdzie były jeszcze dostępne pieniądze z dotacji. Do 31 sierpnia 2026 r. planujemy podłączyć z list dodatkowych ok. 1500 punktów i docelowo osiągnąć 90 proc. pierwotnego zakresu do wykonania w projektach KPO I i II – dodaje Jabczyński.
– Rozliczamy się na bieżąco. W niektórych projektach czekamy na decyzje CPPC dotyczące obszarów, w których moglibyśmy dodatkowo wybudować i podłączyć do sieci kolejne PA, gdyby termin na realizację był przedłużony – podaje Jabczyński.
Unijne dotacje to jedno z głównych źródeł finansowania budowy sieci szybkiego internetu przewodowego w Polsce w ostatnich latach. Pomagają w realizacji celów wyznaczonych przez Unię Europejską zakładających budowę tzw. społeczeństwa gigabitowego. Do 2030 r. każdy mieszkaniec UE ma być w zasięgu infrastruktury o przepływności 1 Gb/s. Takie parametry oferują głównie łącza światłowodowe.
Polska robi tu postępy, choć nadal jest dużo do zrobienia. Według najnowszego raportu Ministerstwa Cyfryzacji, na koniec czerwca dostęp do sieci szybkiego stacjonarnego internetu w kraju (zarówno przewodowego, jak i radiowego) miało 7,9 mln punktów adresowych na ponad 9,1 mln wszystkich. Brak dostępu do sieci odnotowano w przypadku 1,3 mln punktów, co oznacza spadek o 107 tys. w rok.
W zasięgu światłowodu było 6,7 mln adresów, a w zasięgu stacjonarnego internetu po szybkiej sieci radiowej (FWA) 2,7 mln. Liczba punktów adresowych bez dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s (tzw. sieci kolejnej generacji, NGA) zmalała do 1,77 mln, czyli o ponad 514 tys. w rok i o 270 tys. w kwartał. Aby wypełniać tzw. białe plamy, operatorzy telekomunikacyjni wprowadzają coraz to nowe rozwiązania dla domów poza aglomeracjami, gdzie konkurencja często sprowadza się do lokalnych małych firm, dostawców usług w sieci komórkowej i łączności satelitarnej.
Obecnie dostęp do internetu po sieci radiowej w wersji bez limitu danych i prędkości to koszt od 100 zł miesięcznie. Tanieje też internet satelitarny (zaczyna się od 90 zł za łącze o parametrach do 30 Mb/s pobierania i 6 Mb/s wysyłania danych), ale tej technologii w statystykach dostępowych resort cyfryzacji nie wyróżnia. Według danych UKE, na koniec 2025 r. z łączy satelitarnych korzystało 54,3 tys. abonentów w kraju, z czego ponad 30 tys. to konsumenci. Konsumenci płacili średnio 128 zł miesięcznie, o kilkadziesiąt proc. mniej niż w 2023 r.
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