Ceny importu komputerów i produktów elektronicznych osiągnęły poziom 77,1 punktu, najwyższy od stycznia 2016 r. Oznacza to wzrost o 8 proc. rok do roku, co stanowi największy roczny wzrost w historii.

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Stanowi to historyczne odwrócenie trendu spadkowego, który utrzymywał się przez ponad dwie dekady. W latach 2006–2019 ceny importu komputerów i produktów elektronicznych spadły o 30 proc., ponieważ rozwój technologii i wydajność produkcji konsekwentnie obniżały koszty.

Obecnie boom inwestycyjny w sztuczną inteligencję (AI) obciąża moce produkcyjne półprzewodników, serwerów i podzespołów elektronicznych, ponieważ firmy ścigają się w budowaniu infrastruktury AI, nie zważając na koszty.

Rewolucja w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) przekształciła technologię z długotrwałego źródła deflacji w główny czynnik napędzający inflację.

Rekordowy poziom cen importu USA

Stany Zjednoczone importują obecnie towary o wartości około 3,3 bln USD rocznie, dlatego ceny importu mają wpływ na inflację. – Ceny importu gwałtownie wzrosły podczas pierwszej fali inflacji w latach 2021–2023, w związku z chaosem w łańcuchu dostaw i niedoborami. Potem spadły, tracąc część tych wzrostów, a następnie pozostały względnie stabilne do początku tego roku – wylicza Wolf Richter, analityk i publicysta.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku, do czerwca, ceny importu wszystkich towarów wzrosły o 6,6 proc., osiągając nowy rekordowy poziom. W ujęciu rok do roku wzrosły one o 7,1 proc., według Biura Statystyki Pracy (ceny importu nie uwzględniają ceł, są mierzone „na granicy”).

Ceny importowanych dóbr przemysłowych wzrosły o 4,2 proc. w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku i o 5,0 proc. w ujęciu rok do roku, według raportu BLS. Głównym czynnikiem napędzającym ten wzrost był wzrost cen importowanych komputerów i produktów elektronicznych.

Stany Zjednoczone zaimportowały dobra przemysłowe o wartości 2,9 bln USD w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Ceny importu komputerów i produktów elektronicznych, stanowiących podgrupę dóbr przemysłowych, wzrosły o 7,4 proc. w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku i o 8,0 proc. w ujęciu rok do roku.

Jest to szczególnie interesujące, ponieważ ceny produktów technologicznych od dawna spadają wraz z rozwojem procesów produkcyjnych i znacznym ulepszaniem ich jakości. Laptop za 600 USD, kupiony kilka miesięcy temu, ma pamięć i moc obliczeniową, które 30 lat temu wymagałyby komputera stacjonarnego kosztującego dziesiątki tysięcy dolarów.

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Podwyżki cen importu elektroniki przenoszą się na konsumentów

W latach 2006–2019 indeks cen importowych komputerów i produktów elektronicznych spadł o prawie 30 proc. Produkty te były istotnym czynnikiem deflacyjnym w scenariuszu inflacyjnym do 2019 roku.

Pierwszy wstrząs, który wpłynął na długoterminowy spadek cen, nastąpił w latach 2021-2022 podczas chaosu w łańcuchu dostaw, kiedy to branżę dotknęły wszelkiego rodzaju niedobory, w tym niedobory chipów, w obliczu rosnącego popytu związanego z przejściem na pracę i naukę zdalną.

Drugi wstrząs, większy, nastąpił obecnie. Jest spowodowany boomem inwestycyjnym w sztuczną inteligencję, który pochłania półprzewodniki, serwery i wszelkiego rodzaju komponenty elektroniczne, których moce produkcyjne osiągają limity.

– Gigantyczne firmy z ogromnymi zasobami gotówki w bilansie, z ogromnymi funduszami pozyskanymi od inwestorów poprzez emisje akcji i obligacji, a także wszelkiego rodzaju startupy, polują na te produkty, aby rozbudować swoją infrastrukturę AI. W desperackiej próbie bycia pierwszymi, wydają pieniądze na prawo i lewo, również na te produkty – stwierdza Richter.

Już pojawiły się doniesienia o tym, że te podwyżki cen importu przenoszą się z klientów korporacyjnych na usługi, za które płacą konsumenci, oraz na produkty, które konsumenci kupują, takie jak smartfony, laptopy, wszelkiego rodzaju gadżety, urządzenia itp.