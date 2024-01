Rynek pracy. Niewielkie szanse na silne odbicie w IT

Jak wynika z danych Organizacji Pracodawców Usług IT, SoDA, w ubiegłym roku wiele spółek programistycznych w Polsce wiele firm zdecydowało się na restrukturyzację zatrudnienia, co nierzadko wiązało się ze zwolnieniami. Efekty tych działań widać było w statystykach portali rekrutacyjnych z branży IT, które notowały skokowy wzrost liczby aplikacji kandydatów do pracy – przy dwucyfrowym spadku liczby ofert.

Duzi rekrutują

Na ostrożne podejście pracodawców zwraca uwagę Anna Szczepowska, prezeska firmy rekrutacyjnej Awareson. Według jej styczniowego sondażu prowadzonego wśród menedżerów i liderów zespołów IT w Polsce, choć większość firm odczuwa niedobór specjalistów IT, to tylko co trzecia ma plany rozbudowy zespołów. To obrazuje, jak duża niepewność panuje na rynku. Potrzeby są, ale brakuje budżetów i przewidywalności – zaznacza Anna Szczepowska.

Wśród dużych firm, które otwarcie zapowiadają wzrost zatrudnienia, jest m.in. giełdowa Grupa Transition Technologies. Jej prezes Konrad Świrski w niedawnej rozmowie z „Parkietem” zapowiedział, że w 2024 r. planuje wrócić do wzrostowego trendu w zatrudnianiu, które może wzrosnąć o 10–15 proc.

„Nieznaczny wzrost zatrudnienia” w 2024 r. zapowiada Konrad Weiske, prezes giełdowej grupy Spyrosoft (która w tym tygodniu podpisała list intencyjny dotyczący kupna większościowego pakietu udziałów w spółce programistycznej Codibly), a także wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA. Zaznacza, że główna część tegorocznych rekrutacji w Spyrosofcie będzie związana z dużym projektem dla brytyjskiego BBC, który ma być realizowany przez specjalistów mieszkających w Wielkiej Brytanii (Londyn i Manchester). W Polsce spółka będzie zatrudniać na mniejszą skalę, gdyż nie spodziewa się w 2024 r. odbicia na rynku usług IT – również ze względu na wysokie koszty pracy, niewiele już niższe od tych na Zachodzie. Konrada Weiske twierdzi, że rekrutowanym teraz w Wielkiej Brytanii inżynierom spółka oferuje podobne stawki jak w Polsce. I nie narzeka na brak kandydatów, których przybyło po ubiegłorocznej fali zwolnień w globalnych spółkach technologicznych.

Większe firmy rekrutują pracowników, ale w 2024 r. trudno oczekiwać w branży IT ożywienia popyt na pracowników, a jeśli nawet, to na pewno nie będą to tak silne zwyżki, jak w roku 2021/2022. Według badania Randstad tylko 60 proc. specjalistów branży IT ocenia, że w ciągu sześciu miesięcy zdołaliby znaleźć pracę co najmniej tak samo dobrą jak obecna. Po raz pierwszy ich nastroje są gorsze niż ogółu pracowników – wśród których takich wskazań było 65 proc.