Nadeszła spodziewana korekta. Jak się rozwinie?

Jak co miesiąc prezentujemy spółki z krajowego rynku, które - zdaniem zespołu analityków - wysyłają do inwestorów techniczne "oczko". Tym razem jednak wskazanie firm mających szansę w najbliższym czasie zyskiwać jest o tyle trudne, że spadki mogą objąć cały szeroki rynek, tak jak to jest w ostatnich dniach.

Reklama

Dobra passa przerwana

Atmosfera na GPW zdecydowanie pogorszyła się pod koniec sierpnia. Oczywiście jak na razie nie ma powodu do używania poważniejszych słów, ale jesteśmy rather na wstępnym etapie korekty. Trzeba jednak przypomnieć, że była ona już od jakiegoś czasu spodziewana, ze względu na już dość zaawansowany trend wzrostowy i rzadko spotykaną siłę polskich indeksów. Siła ta szła oczywiście w parze z wynikami i prognozami krajowych przedsiębiorstw, przy jednocześnie wciąż mało wymagających wycenach. Zarówno jednak perspektywy wyników, a więc i wyceny, muszą teraz zostać poddane weryfikacji w obliczu nowej rzeczywistości. Pogorszenie nastrojów na GPW nastąpiło bezpośrednio po ogłoszeniu planów Ministerstwa Finansów, dotyczących obłożenia banków wyższym podatkiem CIT. Początkowo to tej grupie spółek dostało się najmocniej, ale z czasem wyprzedaż poszła szerzej i za spadkami głównych indeksów stoją już teraz nie tylko przedsiębiorstwa finansowe. Spadek WIG-banki od sierpniowego szczytu, który był zarazem najwyższym poziomem w historii, sięgał w poniedziałek już 15,4 proc. WIG20 z kolei w sierpniu zameldował się na 3032 pkt, będąc najwyżej od 2008 r. W poniedziałek indeks dużych spółek był już jednak niżej 8,6 proc. Z WIG20 w ostatnich dniach marnie prezentują się także Orlen, Allegro czy Budimex. Warto też odnotować pogorszenie na innych europejskich giełdach od połowy sierpnia, a w ostatnich dniach także i w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek jeszcze w ostatni czwartek S&P 500 bił rekordy.

Sierpień był pierwszym w tym roku spadkowym miesiącem dla polskich akcji, ale nasi eksperci analizy technicznej wypadli całkiem nieźle – średnia stopa zwrotu z proponowanych spółek wyniosła 3,7 proc. Dodatni wynik to zasługa szczególnie XTB i Diagnostyki (w obu przypadkach blisko 10-proc. stopy zwrotu) oraz LPP (6,6 proc.). Wrześniowy skład przedsiębiorstw z tym z sierpnia pokrywa się w przypadku dwóch pozycji – wspomnianego LPP oraz Passusa.