Nadeszła spodziewana korekta. Jak się rozwinie?

Jak co miesiąc prezentujemy spółki z krajowego rynku, które - zdaniem zespołu analityków - wysyłają do inwestorów techniczne "oczko". Tym razem jednak wskazanie firm mających szansę w najbliższym czasie zyskiwać jest o tyle trudne, że spadki mogą objąć cały szeroki rynek, tak jak to jest w ostatnich dniach.
Atmosfera na GPW zdecydowanie pogorszyła się pod koniec sierpnia. Oczywiście jak na razie nie ma powodu do używania poważniejszych słów, ale jesteśmy rather na wstępnym etapie korekty. Trzeba jednak przypomnieć, że była ona już od jakiegoś czasu spodziewana, ze względu na już dość zaawansowany trend wzrostowy i rzadko spotykaną siłę polskich indeksów. Siła ta szła oczywiście w parze z wynikami i prognozami krajowych przedsiębiorstw, przy jednocześnie wciąż mało wymagających wycenach. Zarówno jednak perspektywy wyników, a więc i wyceny, muszą teraz zostać poddane weryfikacji w obliczu nowej rzeczywistości. Pogorszenie nastrojów na GPW nastąpiło bezpośrednio po ogłoszeniu planów Ministerstwa Finansów, dotyczących obłożenia banków wyższym podatkiem CIT. Początkowo to tej grupie spółek dostało się najmocniej, ale z czasem wyprzedaż poszła szerzej i za spadkami głównych indeksów stoją już teraz nie tylko przedsiębiorstwa finansowe. Spadek WIG-banki od sierpniowego szczytu, który był zarazem najwyższym poziomem w historii, sięgał w poniedziałek już 15,4 proc. WIG20 z kolei w sierpniu zameldował się na 3032 pkt, będąc najwyżej od 2008 r. W poniedziałek indeks dużych spółek był już jednak niżej 8,6 proc. Z WIG20 w ostatnich dniach marnie prezentują się także Orlen, Allegro czy Budimex. Warto też odnotować pogorszenie na innych europejskich giełdach od połowy sierpnia, a w ostatnich dniach także i w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek jeszcze w ostatni czwartek S&P 500 bił rekordy.
Sierpień był pierwszym w tym roku spadkowym miesiącem dla polskich akcji, ale nasi eksperci analizy technicznej wypadli całkiem nieźle – średnia stopa zwrotu z proponowanych spółek wyniosła 3,7 proc. Dodatni wynik to zasługa szczególnie XTB i Diagnostyki (w obu przypadkach blisko 10-proc. stopy zwrotu) oraz LPP (6,6 proc.). Wrześniowy skład przedsiębiorstw z tym z sierpnia pokrywa się w przypadku dwóch pozycji – wspomnianego LPP oraz Passusa.
Czytaj więcej
Pod koniec pierwszej we wrześniu sesji indeks dużych spółek tracił nawet 1,75 proc., mimo że z rana zyskiwał nawet o 1,29 proc. W ostatniej godzinie obrót ledwie zbliżał się do 0,8 mld zł, a to sygnał, że chętnych do zakupu akcji po przecenie wciąż jest jak na lekarstwo.
Dobrego zachowania LPP w tym miesiącu spodziewa się Paweł Danielewicz z BM Santandera (w sierpniu na odzieżową firmę postawił Michał Pietrzyca z DM BOŚ). Przypomnijmy, że w tym roku LPP zachowywało się nieźle, ale sporo słabiej od benchmarku – dystans sięga 13,5 pkt proc., ale teraz LPP zdaje się być dość odporne na przecenę indeksu dużych spółek. Widać było to także w poniedziałek, kiedy przy 0,8-proc. spadku WIG20, LPP traciło 0,29 proc.
Patrząc na tegoroczne stopy zwrotu, z całego wrześniowego składu LPP jest jednak najsłabsze i jest także jednym z dwóch przedstawicieli indeksu dużych spółek na sierpień. Drugi to CD Projekt, obecnie notujący wynik o 2,5 pkt proc. wyższy od benczmarku. Na producenta gier w tym miesiącu liczy Łukasz Stefanik z XTB.
Pozostałe propozycje spółek należą do drugiej i trzeciej linii spółek oraz pochodzą z szerokiego rynku. Warto zwrócić uwagę na Voxel, na którego w tym miesiącu postawiło dwóch analityków – Michał Krajczewski z BM BNP Paribas oraz Przemysław Smoliński z BM PKO BP. Działająca na rynku usług medycznych firma jest w tym roku 35 proc. nad kreską, a więc może to być ósmy z rzędu, wzrostowy rok dla jej akcjonariuszy.
Czytaj więcej
Pomysł resortu finansów dotyczący podwyższenia podatku CIT dla banków sprawił, że w minionym tygodniu WIG oddał niemal cały dorobek z początku sierpnia. Co gorsza – wkraczamy w okres, który statystycznie zdecydowanie bardziej sprzyja niedźwiedziom.
Poniedziałkową i zarazem pierwszą we wrześniu sesję WIG20 rozpoczął od wyraźnej zwyżki, ale dość szybko okazało się, że to pułapka zastawiona na byki, którym podcięto kopyta w okolicach 2830 pkt, czyli tam, gdzie kształtują się dołki z lipca i początku sierpnia, które teraz przyjęły funkcję oporu. Po południu indeks tracił 1,4 proc., zbliżał się do 2750 pkt i zapowiadało się na czwartą z rzędu czarną świecę. Wszystko to działo się jednak przy dość niskiej aktywności inwestorów, z uwagi na dzień wolny w USA. Większa część parkietów wykorzystała to do przynajmniej częściowego odpracowania piątkowych spadków, zatem krajowe indeksy plasowały się w poniedziałek na szarym końcu.
– WIG20 nie zdołał podnieść się po przecenie banków związanej z podniesieniem podatku CIT. W ubiegłym tygodniu powrócił poniżej przełamanego, górnego ograniczenia kilkumiesięcznej konsolidacji, a na jego wykresie pojawiła się seria czarnych świec, świadcząca o zdecydowanej przewadze podaży nad popytem – komentuje Przemysław Smoliński. Jak zauważa, tylko nieznacznie lepiej wygląda sytuacja mWIG40, a jedynie sWIG80, jak na razie, trzyma się silnie. – Sygnałów powrotu wzrostów indeksu blue chips obecnie jednak brak, a to oznacza, że korekta prawdopodobnie pociągnie w dół również i pozostałe spółki – przewiduje ekspert BM PKO BP.
Paweł Danielewicz myślami cofa się jeszcze na moment do sierpniowego rekordu WIG20. – W pierwszej kolejności należy wspomnieć o nieudanej próbie wybicia przez WIG20 średnioterminowego klastra podażowego Fibo: 3031-3049 pkt, który odegrał bardzo ważną rolę na wykresie – był ewidentnie respektowany – mówi. – Ostatni okres, to natomiast relatywnie silny wzrost presji podaży, w wyniku czego doszło już do przełamania wsparcia: 2875-2893 pkt. Obecnie jest natomiast testowana kolejna zapora popytowa: 2798-2807 pkt, zbudowana między innymi na bazie dwóch podstawowych zniesień wewnętrznych fal wzrostowych: 23,6 proc. i 61,8 proc. Obiektywnie trzeba przyznać, że popyt nie