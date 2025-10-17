W odpowiedzi na pogorszenie nastrojów na zagranicznych giełdach w pierwszej fazie piątkowego handlu w Warszawie zdecydowaną przewagę miała podaż, która zepchnęła WIG20 prawie 2,5 proc. pod kreskę. Postawa inwestorów w Warszawie wpisała się w fatalne nastroje na zagranicznych giełdach. Pogorszenie globalnych nastrojów sprawiło, że inwestorzy handlujący na azjatyckich i europejskich parkietach ruszyli do wyprzedaży akcji. O nastawieniu inwestorów w dalszym ciągu decydowała w dużej mierze geopolityka. Głównym wyzwaniem są napięcia handlowe na linii USA–Chiny, które eskalowały w ostatnich dniach. Dodatkowo doszły obawy o stabilność sektora bankowego w USA po ujawnieniu kłopotów finansowych kilku banków regionalnych. Niekorzystny rozwój wypadków na giełdach Europy udało się jednak odwrócić na samym finiszu za sprawą poprawy nastrojów i, co za tym idzie, piątkowego odbicia za oceanem. WIG20 zmniejszył stratę do ok. 0,5 proc.