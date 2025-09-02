Analizy rynkowe
Notowania

WIG20 ostro w dół. Popyt złożył broń

Pod koniec pierwszej we wrześniu sesji indeks dużych spółek tracił nawet 1,75 proc., mimo że z rana zyskiwał nawet o 1,29 proc. W ostatniej godzinie obrót ledwie zbliżał się do 0,8 mld zł, a to sygnał, że chętnych do zakupu akcji po przecenie wciąż jest jak na lekarstwo.

Publikacja: 02.09.2025 06:00

WIG20 ostro w dół. Popyt złożył broń

Foto: Adobestock

Andrzej Pałasz

 

Indeks dużych spółek cofnął się już do poziomów z końca czerwca, a jego tegoroczna stopa zwrotu skurczyła się do poniżej 26 proc. Warto jednak odnotować, że spadkom WIG20 jak dotąd nie towarzyszy osłabienie złotego, a to może sugerować, że inwestorzy zagraniczni nie postawili jeszcze całkiem na GPW kreskę. 

Skorzystaj z promocji i czytaj dalej!

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Nadeszła spodziewana korekta. Jak się rozwinie?
Portfel techniczny
Nadeszła spodziewana korekta. Jak się rozwinie?
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Materiał Promocyjny
Financial Controlling Summit 2025, dane, AI, decyzje
Poniedziałkowa próba powrotu do kanału wzrostowego WIG-banki
Portfel techniczny
Poniedziałkowa próba powrotu do kanału wzrostowego WIG-banki
Widmo korekty. Analitycy szukają rodzynków na rozgrzanym rynku
Portfel techniczny
Widmo korekty. Analitycy szukają rodzynków na rozgrzanym rynku
Duże firmy wracają na radary, w tym polskie banki
Portfel techniczny
Duże firmy wracają na radary, w tym polskie banki
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Materiał Promocyjny
Jak sfinansować rozwój w branży rolno-spożywczej?
Portfel techniczny na czerwiec: Okres powyborczy lepiej przeczekać z misiami
Portfel techniczny
Portfel techniczny na czerwiec: Okres powyborczy lepiej przeczekać z misiami
Teraz czas na spółki korzystające z niższych stóp
Portfel techniczny
Teraz czas na spółki korzystające z niższych stóp