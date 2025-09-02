WIG20 ostro w dół. Popyt złożył broń

Pod koniec pierwszej we wrześniu sesji indeks dużych spółek tracił nawet 1,75 proc., mimo że z rana zyskiwał nawet o 1,29 proc. W ostatniej godzinie obrót ledwie zbliżał się do 0,8 mld zł, a to sygnał, że chętnych do zakupu akcji po przecenie wciąż jest jak na lekarstwo.

