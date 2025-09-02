WIG20 ostro w dół. Popyt złożył broń

Zyskaj pełen dostęp do analiz, raportów i komentarzy na Parkiet.com
Indeks dużych spółek cofnął się już do poziomów z końca czerwca, a jego tegoroczna stopa zwrotu skurczyła się do poniżej 26 proc. Warto jednak odnotować, że spadkom WIG20 jak dotąd nie towarzyszy osłabienie złotego, a to może sugerować, że inwestorzy zagraniczni nie postawili jeszcze całkiem na GPW kreskę.
Sierpień przerwał znakomitą passę krajowego rynku akcji, a na wykresie technicznym wyrysowała się ponura świeca spadającej gwiazdy. Wygląda na to, że w średnim terminie przewagę zyskują niedźwiedzie, ale analitycy nie składają broni.
Banki w tym roku są kluczową grupą spółek z perspektywy głównych krajowych indeksów. Jak się zachowa WIG-banki?
Seria wzrostowych miesięcy krajowego rynku akcji wreszcie kiedyś musi się zakończyć. Za korektą w sierpniu przemawia już sporo, choć rynek nieraz już w tym roku wyprowadził niedźwiedzie w pole. Analitycy stawiają raczej na defensywne spółki.
Jeszcze niedawno mogło się wydawać, że wraz z obniżkami stóp procentowych analitycy postawią krzyżyk na przedsiębiorstwach finansowych. Okazuje się, że jeszcze na to za wcześnie. Ale na cięciach stóp ma skorzystać też szereg małych i średnich firm.
Na krajowym rynku w najbliższym czasie może nie być spokojnie, ale indeksy małych i średnich spółek pozostają w trendach wzrostowych i to ich warto się trzymać. Zagranica może zechcieć zrealizować zyski, ale skupia się raczej na dużych firmach.
Banki jak dotąd były motorem napędowym polskiego rynku akcji. Sprzyjały im podwyższone stopy procentowe. Decyzja o ich cięciu jest tuż-tuż, a obniżenie kosztów finansowania może wesprzeć małe i średnie spółki. Które?