Inwestorzy nie wydają się być zaskoczeni wynikami wyborów

Ziścił się mniej korzystny scenariusz

Oficjalne dane Państwowej Komisji Wyborczej potwierdziły, że kandydat wspierany przez największą opozycyjną partię wygrał wyścig o fotel prezydenta RP z minimalną przewagą, zdobywając 50,89 proc. głosów. Taki wynik Karola Nawrockiego mógł rozczarować inwestorów spodziewających się innego rozstrzygnięcia, zwłaszcza że przedwyborcze sondaże dawały nieco większe szanse jego kontrkandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu. Na jego nieznaczną przewagę wskazywały także wyniki exit poll opublikowane tuż po zamknięciu lokali wyborczych.

Wygrana kandydata, po którym można oczekiwać, że będzie na kursie kolizyjnym z obecnym rządem, zwiększa ryzyko polityczne związane z naszym rynkiem. – Po pierwsze, inwestorzy muszą liczyć się z ryzykiem przedterminowych wyborów i z większym prawdopodobieństwem zmiany koalicji rządzącej po wyborach parlamentarnych, niezależnie od ich terminu. Po drugie, nie należy się spodziewać zacieśnienia fiskalnego innego niż pasywne (implikowane przez obowiązujące obecnie akty prawne). Po trzecie, w polityce pieniężnej rośnie prawdopodobieństwo kontynuacji – nowy prezydent wskaże prezesa NBP (w 2028 r.) i troje członków RPP (następcę C. Kochalskiego jeszcze w tym roku, pozostałych w 2028 r.) – wyliczają ekonomiści Banku Pekao.

Rośnie ryzyko polityczne

Polski rynek akcji, który odzyskał zaufanie inwestorów zagranicznych po zmianie władzy po wyborach parlamentarnych z jesieni 2023 roku, już od ponad 30 miesięcy pozostaje w trendzie wzrostowym, a indeksy utrzymują się w pobliżu szczytów hossy. Od majowego rekordu wszech czasów na poziomie nieco ponad 105 tys. pkt indeks WIG (uwzględniając poniedziałkowe spadki) dzieli go zaledwie ok. 5 proc. Trudno więc mówić o masowym odwrocie inwestorów. Jednak zdaniem analityków wyniki wyborów mogą stanowić argument przemawiający za realizacją zysków, co jednak nie musi oznaczać końca hossy. – Wynik wyborów odbiegający od ich oczekiwań może skłonić część inwestorów do realizacji zysków po bardzo mocnym początku roku dla polskich aktywów. Inwestorzy w największym stopniu obawiają się scenariusza, w którym wygrana kandydata wspieranego przez PiS może prowadzić do napięć na linii prezydent–rząd, co może zwiększyć ryzyko legislacyjnych blokad i utrudnić realizację planów rządu. Taki scenariusz jest postrzegany przez inwestorów jako czynnik zwiększający niepewność polityczną – zauważają analitycy Biura Maklerskiego BNP Paribas. Jednocześnie zwracają uwagę, że wygrana Karola Nawrockiego nie zmienia status quo, a więc przeciwnych obozów po stronie rządu i prezydenta. – Z drugiej strony przegrana kandydata Koalicji Obywatelskiej jest niejako „żółtą kartką” wystawioną prze obywateli dla obecnej ekipy rządzącej. Powyższe może wywrzeć presję na większą efektywność koalicji rządzącej w zakresie realizacji przedwyborczych postulatów – wskazują. Z uwagi na umiarkowaną reakcję rynku na wyniki wyborów, która w ich ocenie może świadczyć o tym, że obawy o skrajne scenariusze (impas prezydent–rząd) mogły być przesadzone, a także wspierające czynniki rynek akcji, jak m.in. ożywienie gospodarcze, prognozowany wzrost zysków spółek oraz nadal atrakcyjną wycenę krajowych podmiotów, podtrzymali neutralne nastawienie do krajowych akcji.