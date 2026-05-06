Nowa Chemia, sztandarowa inwestycja petrochemiczna Orlenu powstająca od kilku lat w Płocku, jest obecnie w zaawansowanej fazie realizacji. Jak podaje koncern, prowadzone są kluczowe prace budowlano-montażowe oraz trwają przygotowania instalacji do kolejnych etapów uruchomienia (testy systemowe i prace przedrozruchowe).

Reklama Reklama

„Stopień zaawansowania jest wysoki, a działania koncentrują się na zakończeniu robót oraz gotowości funkcjonalnej kluczowych układów. W 2026 r. priorytetem pozostaje zakończenie zasadniczych prac budowlano-montażowych, osiąganie gotowości mechanicznej kolejnych obiektów oraz rozszerzanie prac testowych i przedrozruchowych, tak aby przygotować instalacje do bezpiecznego uruchomienia” – informuje dział prasowy Orlenu.

Następny kluczowy kamień milowy, przewidziany na lata 2026-2027, będzie dotyczył zakończenia robót i etapowego osiągnięcia gotowości mechanicznej oraz funkcjonalnej kluczowych instalacji i systemów pomocniczych. W dalszej kolejności przewidziano intensyfikację prac przedrozruchowych i testów, przygotowanie do rozruchu na mediach i surowcach docelowych (2027-2028) oraz rozpoczęcie rozruchu i sekwencyjne uruchamianie instalacji kompleksu oraz pierwszą produkcję (2028-2029). Na koniec ma nastąpić integracja ciągów technologicznych i systematyczne osiąganie stabilnej pracy oraz parametrów projektowych (2029-2030).

Czytaj więcej Chemia Orlen bliżej przejęcia od Azotów projektu Polimery Police Płocki koncern zawarł przedwstępną umowę nabycia wszystkich akcji GA Polyolefins. Z petrochemiczną produkcją w nowym zakładzie zamierza ruszyć w 20...

Flagowy projekt Orlenu to również liczne instalacje uzupełniające

Założono, że Nowa Chemia będzie kosztować 35,8 mld zł, z czego 4,6 mld zł mają sięgać koszty finansowania. Do tej pory wydano na to przedsięwzięcie około połowy przyjętej kwoty, z czego ponad 1 mld zł stanowią koszty finansowania.

W ramach projektu koncern realizuje budowę nowego kompleksu instalacji petrochemicznych, którego kluczowym elementem jest instalacja Olefiny III (steam cracker). Po zakończeniu inwestycji jej docelowe roczne moce produkcyjne mają wynieść 740 tys. ton etylenu i około 340 tys. ton propylenu. Orlen tłumaczy, że etylen i propylen są w petrochemii przede wszystkim surowcem wsadowym do produkcji pochodnych, dlatego popyt i opłacalność ich produkcji należy oceniać łącznie z rynkami produktów pochodnych oraz kosztami surowców i energii. Grupa nie publikuje jednak szczegółowych danych o ich cenach ani jednostkowej rentowności produkcji.

Zakres projektu Nowa Chemia obejmuje również liczne instalacje uzupełniające, które pozwolą dalej przetwarzać produkty ze steam crackera i rozszerzyć ofertę produktową kompleksu. „To m.in. instalacje do produkcji wybranych frakcji aromatycznych, wytwarzania komponentów chemicznych na bazie etylenu (np. tlenku etylenu i glikoli) oraz wydzielania wybranych produktów ubocznych (np. butadienu). Zgodnie z założeniami budowa całego kompleksu zakończy się w 2029 r.” – podaje Orlen. Uzyskanie pełnych mocy instalacji przewidziane jest z kolei w 2030 r.

Za kilka lat Orlen stopniowo i trwale wyłączy Olefiny II

Po pełnym uruchomieniu Nowej Chemii ma następować stopniowe i trwałe wyłączanie istniejących obecnie instalacji Olefin II. Wyłączenia będą prowadzone sekwencyjnie i zsynchronizowane z uruchamianiem odpowiadających im instalacji w nowym kompleksie, tak aby zapewnić ciągłość produkcji i bezpieczeństwo operacyjne. Obecnie średnie roczne moce produkcyjne instalacji Olefin II w Płocku wynoszą około 650 tys. ton etylenu i około 320 tys. ton propylenu.

„Dalsze decyzje dotyczące infrastruktury oraz terenu, na którym są one zlokalizowane, będą podejmowane z uwzględnieniem obowiązujących wymogów środowiskowych i technicznych, możliwości ponownego wykorzystania infrastruktury oraz długoterminowych planów rozwojowych grupy Orlen. Teren pozostaje istotnym elementem zaplecza przemysłowego i potencjalnie może zostać wykorzystany pod przyszłe projekty inwestycyjne lub inne funkcje operacyjne” – twierdzi Orlen.

Bazując na przyjętych założeniach makroekonomicznych koncern zakłada, że tzw. inkrementalny (dodatkowy) zysk EBITDA wynikający z realizacji projektu Nowa Chemia uwzględniający zastąpienie obecnie funkcjonującej instalacji Olefiny II wyniesie w 2035 r. około 0,6 mld zł.