Rada dyrektorów Grupy Żabka zarekomendowała walnemu zgromadzeniu podzielenie jednostkowego zysku za 2025 r. w kwocie 102,22 mln euro w następujący sposób: kwotę 24,55 mln euro przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych; kwotę 5,11 mln euro przeznaczyć na obowiązkową rezerwę (legal reserve), a pozostałą kwotę 72,56 mln euro przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy. Rada ponadto zarekomendowała wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 124,57 mln euro, czyli w kwocie 0,12 euro na jedną akcję (co odpowiada kwotom łącznie 530,75 mln zł i 0,53 zł na akcję) z dniem wypłaty 31 lipca, akcjonariuszom posiadającym akcje na dzień ustalenia prawa do dywidendy 27 lipca 2026 r.

Tomasz Blicharski jest związany z Żabką od 2011 roku i posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla w obszarach strategii, finansów oraz rozwoju biznesu w ramach organizacji. Od lutego 2024 roku pełni funkcję Chief Strategy & Development Officer Grupy, odpowiadając za kształtowanie i realizację strategii Grupy we wszystkich obszarach jej działalności, czytamy w komunikacie.

Pełne propozycje obejmują powołanie członków rady dyrektorów na kolejną kadencję w następującym składzie:

Tomasz Suchański

- powołanie w skład rady dyrektorów na kolejną, trzyletnią kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez walne zgromadzenie spółki sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2028 r., przy czym (i) w okresie do dnia 31 grudnia 2026 r. włącznie na stanowisko Group Chief Executive Officer, Executive Director, a (ii) począwszy od dnia 1 stycznia 2027 r. do dnia zakończenia kadencji jako non-executive director;

- ponadto, powołanie na przewodniczącego (chairperson) rady dyrektorów, począwszy od dnia powołania na nową kadencję do dnia jej zakończenia.

W związku z powołaniami, o których mowa powyżej, Tomasz Suchański zamierza złożyć z dniem 31 grudnia 2026 r. rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu Żabka Polska sp. z o.o. oraz przewodniczącego komitetu zarządzającego.

Tomasz Blicharski

- powołanie w skład rady dyrektorów począwszy od dnia 1 stycznia 2027 r. na stanowisko Group Chief Executive Officer, Executive Director na jednoroczną kadencję kończącą się w dniu zatwierdzenia przez walne zgromadzenie spółki sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2026 r.

W związku z powołaniem, o którym mowa powyżej, począwszy od dnia 1 stycznia 2027 r. Tomasz Blicharski obejmie funkcję prezesa zarządu Żabka Polska sp. z o.o. oraz przewodniczącego komitetu zarządzającego.

István Szöke

- powołanie w skład rady dyrektorów jako non-executive director na kolejną, jednoroczną kadencję

Stephan Schäli

- powołanie w skład rady dyrektorów jako non-executive director na kolejną, jednoroczną kadencję

Olga Grygier-Siddons

- powołanie w skład rady dyrektorów jako niezależnego dyrektora wykonawczego (independent non-executive director) na kolejną, jednoroczną kadencję

Anna Maria Pawlak-Kuliga

- powołanie w skład rady dyrektorów jako niezależnego dyrektora wykonawczego (independent non-executive director) na kolejną, jednoroczną kadencję

Krzysztof Aniola

- powołanie w skład rady dyrektorów jako non-executive director na jednoroczną kadencję, wymieniono w komunikacie.

Ponadto Krzysztof Krawczyk poinformował radę dyrektorów o rezygnacji z zamiaru ubiegania się o powołanie w skład rady dyrektorów na kolejną kadencję.

Ekosystem Grupy Żabka obejmuje wiodącą w Polsce sieć sprzedaży detalicznej w formacie convenience działającą na zasadzie franczyzy. Uzupełnia ją sieć bezobsługowych sklepów autonomicznych pod szyldem Żabka Nano. Grupa dysponuje również ofertą cyfrową. Spółka zadebiutowała na GPW w październiku 2024 r.