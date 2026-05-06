PPK rosną. W górę poszły wpłaty powitalne

Na oszczędności pracowników w PPK składają się ich wpłaty własne oraz dopłaty od ich pracodawców. Dokłada się też państwo w formie dopłat rocznych w wysokości 240 zł oraz wpłat powitalnych dla nowych uczestników w wysokości 250 zł.

Dopłata roczna przysługuje uczestnikowi PPK, jeśli jego wpłaty własne i od pracodawcy wyniosą w danym roku kalendarzowym co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia. Natomiast wpłatę powitalną otrzymuje uczestnik, który oszczędza w PPK przez co najmniej trzy pełne miesiące i za ten okres na jego konto w tym programie wpłynęły wpłaty.