Tę znana od wieków prawdę odkryli nagle ostatnio europejscy politycy (a i to raczej pod wpływem czynników zewnętrznych niż z wewnętrznej potrzeby) i po latach pompowania gospodarek i portfeli obywateli wydatkami socjalnymi (na kredyt, który będzie do spłacenia przez przyszłe pokolenie) stwierdzili, że może pora zająć się tą dziedziną.

Reklama Reklama

Stąd program SAFE, którego idea jest jednak trochę - moim zdaniem - przyznaniem się do błędu: nie zbudowaliśmy wcześniej wystarczającej rezerwy środków na bezpieczeństwo narodowe. Stąd pilna konieczność pożyczenia dzisiaj pieniędzy na ten cel, drożej niż było to możliwe kilka lat temu.

Pojawił się nawet w tym kontekście argument „musimy wydać te pieniądze, bo bez tego może nas albo naszych dzieci za kilka lat już tu nie być”. Nośny. Faktycznie, wydane z programu SAFE pieniądze mogą wydawać na tle innych programów (typu 800+) sensowną inwestycją, która – inaczej niż wiele wcześniejszych inicjatyw – przyniesie przyszłemu pokoleniu realne korzyści, a nie tylko odsetki i kredyty do spłacenia. Oczywiście wszystko pod warunkiem, że pieniądze te zostaną wydane efektywnie i z głową.

Porównajmy teraz entuzjazm do wydawania środków na poprawę w zakresie obronności z inwestycjami w ochronę zdrowia. F-35 za setki milionów, bateria czołgów z Korei – szybka decyzja, ale i łatwo i szybko można wydać pieniądze. Budowa szpitala czy centrum szkoleniowego – lata prac i konsultacji.

W latach 2020-2022 mieliśmy w Polsce około 250 tysięcy nadmiarowych zgonów z powodu niewystarczająco sprawnie działającej służby zdrowia w czasie pandemii. Nawet obecnie rocznie według szacunków takich zgonów jest wciąż kilkadziesiąt tysięcy – czy to z powodu zbyt długiego oczekiwania na zabieg, czy z powodów zbyt późnego wykrycia choroby. Może to nie są liczby porównywalne z liczbą ofiar na wojnie, ale jednak pokazują skalę kryzysu.

Czy słyszymy w obliczu tego problemu o szybkiej ścieżce legislacyjnej dla kompleksowej reformy służby zdrowia czy systemu rehabilitacji? Czy ktoś kogoś szantażuje, że brak podpisu pod ustawą, która zwiększa wydatki na służbę zdrowia i reformuje system poboru składki zdrowotnej oznacza, że umrą niepotrzebnie kolejne dziesiątki tysięcy Polaków? Czy dziś ktokolwiek poważnie podchodzi do problemu nieefektywnego sposobu wydawania pieniędzy w placówkach zdrowotnych, czy wdrożono procedurę udzielania szybkich pożyczek na skrócenie kolejek do lekarzy czy zabiegów, które uratowałyby życie pacjentów? Czy kupujemy w placówkach zagranicznych pakiety usług medycznych, gdy w Polsce zbyt długo czeka się na zabieg?

Wydaje się, że w tej dziedzinie państwo nie reaguje z taką samą determinacją, jak w kwestiach militarnych, a przecież i tu, i tam chodzi o życie obywateli i niedopuszczenie do jego skrócenia tylko dlatego, że nie przeznaczono odpowiednich środków finansowych. Dziś nawet wolimy kosztem kilku mln zł przerobić skrzyżowanie, aby było bezpieczniej, ratując 1-2 osoby na dekadę, a często skąpi się te same kilka mln zł na leczenie kilkudziesięciu osób w mniejszej miejscowości.

Zagrożenie wojenne oczywiście jest, choć pewnie wciąż bardziej potencjalne niż realne. A kryzys zdrowotny mamy już od lat, choć może nie widać go w codziennych wydaniach wiadomości. Zamykane oddziały, braki kadrowe i pacjenci czekający miesiącami na diagnozę, a w tle apele Naczelnej Izby Lekarskiej o ograniczenie liczby specjalizacji kształcących lekarzy (bo rzekomo za chwilę będzie ich za dużo).

Nie krytykujmy SAFE. W obecnej sytuacji geopolitycznej zadłużenie się na rzecz bezpieczeństwa jest racjonalne. Jednak musimy sobie zdać sprawę z jednego: przez lata przejadaliśmy dobrą koniunkturę i głównie finansowaliśmy transfery socjalne. Nikt nie zastanawiał się nad budowaniem systemowej odporności państwa w tym czy innym obszarze. Dziś zaczynamy płacić za to rachunki, a konieczność uruchomienia SAFE jest jednym z tego elementów. Następnymi będą zmierzenie się z zapaścią w służbie zdrowia czy konsekwencjami niskiego przyrostu naturalnego. Słyszymy dzisiaj: warto zadłużyć się dla przyszłych pokoleń. Racja, ale nikt nie dopowie: przespaliśmy w wielu kwestiach ostatnie lata i inwestycji ani w system zdrowia, ani w armię nie potraktowaliśmy z należytą uwagą, i dlatego SAFE dziś to konieczność. I to byłoby postawienie sprawy fair.