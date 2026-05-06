W 2025 r. tempo wzrostu Inter Carsu było poniżej oczekiwań zarządu, ale jednocześnie pozytywnie wyróżniało się na tle branży, co pozwoliło grupie umocnić pozycję rynkową w Europie. Jakie są oczekiwania na 2026 r.?
– Uważamy, że w tak trudnym otoczeniu rynkowym zeszłoroczna dynamika sprzedaży nie była tak wysoka, jak zakładaliśmy. Podtrzymujemy cel zakładający 10 proc. wzrostu przychodów w całym 2026 r. – zapowiada Krzysztof Soszyński, wiceprezes Inter Carsu. – Grupa nadal rośnie szybciej niż rynek i jeśli ta dynamika zostanie utrzymana, Inter Cars może po roku 2026 zostać liderem w dystrybucji części samochodowych na rynku niezależnym w Europie. W naszym przypadku wzrost organiczny jest nadal skuteczniejszą formułą niż rozwój poprzez przejęcia – dodaje. W 2025 r. przychody grupy przekroczyły równowartość 5 mld euro (21,2 mld zł), co aktualnie daje firmie miano drugiego największego europejskiego gracza na rynku wtórnym części samochodowych pod względem sprzedaży.
Inter Cars stawia na rozwój oferty produktowej, poszerzając ją o kolejne segmenty, co przynosi wymierne korzyści. – Segmenty, w których działamy, dają nam wiele możliwości do rozwoju, a także odporność na wahania koniunktury w różnych obszarach gospodarki. Obserwowany obecnie ograniczony rozwój rynku części do pojazdów ciężarowych jest w dużej mierze kompensowany dynamicznym wzrostem w segmentach agro oraz pojazdów budowlanych – wskazuje Maciej Oleksowicz, prezes Inter Carsu.
Zarząd zakłada, że dalszy wzrost Inter Carsu będzie w dużej mierze napędzany przez sprzedaż na rynkach zagranicznych, na których sprzedaż rośnie szybciej niż w Polsce. – Rozwój oferty to główny filar rozwoju, ale nie zapominamy o ekspansji geograficznej. We wszystkich krajach, w których uruchamiamy sprzedaż, planujemy zbudować najwyższy poziom serwisu, który pozwoli nam być dystrybutorem pierwszego wyboru dla profesjonalistów. Kierunki naszej ekspansji w najbliższym czasie to przede wszystkim Europa Zachodnia. Widzimy aktualnie dużą przestrzeń na tych rynkach i jednocześnie jako Inter Cars mamy zasoby i możliwości do ekspansji w tym przyszłościowym kierunku – wyjaśnia prezes. W najbliższych dniach spółka planuje otwarcie pierwszej filii w Niemczech. – Jeśli rozwój grupy na tym rynku będzie przebiegał podobnie, jak w Polsce, to po otwarciu 2-5 lokalizacji będziemy powielać ten model w kolejnych landach z partnerami, których planujemy pozyskać, tak by docelowo osiągnąć pozycję w pierwszej trójce na rynku aftermarket w tym kraju – wyjaśnia Soszyński.
Udział rynku krajowego w przychodach grupy z roku na rok spada i aktualnie wynosi ok. 38 proc. – Mamy dosyć mocno zdywersyfikowane przychody, jeżeli chodzi o całą grupę, co zapewnia nam sporą odporność – podkreśla wiceprezes.
Grupa nie odnotowuje istotnego negatywnego wpływu konfliktu na Bliskim Wchodzie. – Na dziś nie identyfikujemy istotnych, bezpośrednich zakłóceń działalności, nie licząc wpływu wyższych cen paliw na koszty transportu. Jeżeli chodzi o łańcuchy dostaw, to poza segmentem olejowym nie zauważamy żadnych problemów – wyjaśnia Soszyński.
W 2026 r. notowania Inter Carsu wróciły na wzrostową ścieżkę, po rozczarowującym pod względem stopy zwrotu z akcji 2025 r. Licząc od początku stycznia akcje spółki zdrożały już o ok. 34 proc. W ostatnich dniach przebiły okrągły poziom 750 zł i wyznaczyły nowy historyczny szczyt. Wycena giełdowa Inter Carsu przekroczyła właśnie 10 mld zł.
Z wydanych w ostatnich miesiącach rekomendacji biur maklerskich wynika, że wycena giełdowa dystrybutora pozostaje atrakcyjna. Uśredniona wycena uwzględniająca ceny docelowe z aktualnych rekomendacji analityków dla akcji Inter Carsu wynosi ok. 813 zł, co daje ok. 9 proc. potencjału.
W 2025 r. Inter Cars zanotował 806,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto grupy, co oznacza poprawę o prawie 12 proc. względem poprzedniego roku. EBITDA zwiększyła się rok do roku o 13 proc., osiągając poziom nieco ponad 1,4 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 21,2 mld zł i były o 9 proc. wyższe niż rok wcześniej.
