Płynność rynku – klucz do efektywnego inwestowania

Emitenci są jedną z kluczowych grup klientów Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Jeśli spojrzeć na liczby, to uczestnikami KDPW w typie emitent jest ponad 3 tys. podmiotów. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat liczba ta zwiększyła się ponadtrzykrotnie. KDPW zapewnia spółkom giełdowym nie tylko rejestrację papierów wartościowych, ale także sprawną obsługę zdarzeń korporacyjnych i operacji na papierach wartościowych, jak wypłata dywidendy, wykup obligacji czy podział lub łączenie akcji. Usługi Krajowego Depozytu dla emitentów to także sporządzenie i udostępnienie wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, identyfikacja akcjonariuszy czy nadawanie kodów LEI.