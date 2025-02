Styczeń już zszargał nerwy, a to dopiero początek

GPW wykazuje siłę

Polski rynek akcji bardzo udanie rozpoczął 2025 r., aczkolwiek rynkowa zmienność jest na tyle duża, że pewnie nikogo nie zdziwi, gdy indeksy dość nagle zmienią kierunek. Dobrze pokazała to poniedziałkowa sesja, kiedy giełdy zanurkowały po zapowiedziach Donalda Trumpa w sprawie ceł. Szereg indeksów akcji otworzył się z rzadko spotykanej wielkości lukami bessy. Dotyczyło to również polskich spółek. Nic zatem dziwnego, że eksperci analizy technicznej szukają zagrań raczej w mniej oczywistych miejscach rynku. Przy wyborze kandydatów do lutowego portfela technicznego całkowicie pominięto WIG20, który prezentował się nadzwyczaj dobrze w styczniu. Czyżby na wyrost?

Jak wskazuje Danielewicz, w poprzednim tygodniu doszło do wyraźnego naruszenia bardzo istotnej zapory podażowej Fibo: 2402–2420 pkt, wytyczonej między innymi na bazie zniesienia 61,8 proc. – Jeśli okazałoby się, że rzeczywiście mamy do czynienia jedynie z naruszeniem tak ważnego oporu, to dla odmiany podaż miałaby prawo przejąć inicjatywę. Sygnałem, że zaczyna realizować się ww. scenariusz, byłoby trwałe wybicie zniesienia 23,6 proc. (poziom 2359 pkt) – wskazuje ekspert. Zdaniem Danielewicza kluczowe znaczenie na wykresie ma jednak węzeł popytowy 2305–2312 pkt, zbudowany na podstawie dwóch podstawowych zniesień wewnętrznych: 38,2 proc. i 50,0 proc. – W moim odczuciu jest to newralgiczny rejon cenowy na indeksie WIG20, gdzie popyt powinien wykazywać się sporą determinacją. Strefa określa także przestrzeń dla dopuszczalnej korekty w ramach kreowanej obecnie fali popytowej. Utrata wsparcia 2305–2312 pkt oznaczałaby zatem, że został wygenerowany średnioterminowy sygnał słabości – zauważa Danielewicz. – Na razie jednak przewagę techniczną zachowuje obóz byków – podkreśla.

Smoliński podkreśla, że ostatnie tygodnie przyniosły silne wzrosty warszawskich indeksów. – Ich liderem był WIG20, ale mWIG40 i sWIG80 podążały w ślad za nim. Co najważniejsze jednak, do wzrostów dołączył również WIG-banki, który testuje właśnie opór na poziomie szczytów z pierwszej połowy ubiegłego roku – wskazuje ekspert BM PKO BP. – Choć w krótkim terminie rynek jest już silnie wykupiony i prawdopodobieństwo rozpoczęcia korekty jest wysokie, to jednak w średnim horyzoncie cały czas można na niego patrzeć optymistycznie – twierdzi.

Warto odnotować, że nawet blisko 2-proc. spadek WIG20 podczas poniedziałkowej sesji nie zrobił dużej krzywdy inwestorom. Podobnie jednak jak w styczniu widać było szerokie zwyżki, tak teraz nie było kandydatów do obrony WIG20. Najsłabiej w poniedziałek prezentowało się Allegro razem z innymi przedsiębiorstwami handlowymi oraz bankami.