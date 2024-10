Nasz wrześniowy portfel niespodziewanie okazał się dość agresywny względem pozostałych portfeli ekspertów, jednak pozostawienie dotychczasowego składu funduszy okazało się dobrym posunięciem. W szczególności nasza ekspozycja na amerykańskie spółki IT oraz akcje azjatyckie przyniosła w ubiegłym miesiącu wysokie stopy zwrotu. Nie zmienia to natomiast faktu, że pozostajemy ostrożni co do ryzykownych aktywów i preferujemy zbilansowaną strukturę portfela inwestycyjnego. Czekamy na lepszy moment wejścia. Uważamy, że premie za ryzyko związane z inwestowaniem w akcje są nadal niewystarczające, a podwyższona zmienność na rynkach finansowych pozostanie z nami na dłużej. Obecne otoczenie rynkowe wciąż przemawia za rynkiem długu. Cykle luzowania polityki monetarnej nabierają rozpędu. We wrześniu Fed dokonał pierwszej obniżki stóp i od razu był to ruch o 50 pkt baz. Scenariusz łącznego cięcia o 100 pkt baz. do końca roku w takim przypadku jest praktycznie przesądzony. Oczekujemy także, że Europejski Bank Centralny dokona kolejnej obniżki w październiku. Nasza koncentracja na funduszach dłużnych o niskim ryzyku kredytowym, lecz z wysoką ekspozycją na ryzyko stopy procentowej, w ostatnich miesiącach przyniosła wymierne efekty. Z taką też pozycją pozostajemy w październiku, jednak zauważamy, że wyceny w tym segmencie rynku stają się coraz bardziej wymagające.

Wynik we wrześniu: 0,4 proc.

Łączna stopa zwrotu: 2,85 proc.

BIURO DORADZTWA INWESTYCYJNEGO, SANTANDER BM

Obecnie rynki finansowe znajdują się w interesującym momencie, na co wpływają m.in. relatywnie wymagające poziomy wyceny, ogłoszona intensywna stymulacja gospodarcza w Chinach, początek obniżek stóp procentowych w USA, nadchodzące tam wybory prezydenckie oraz kwestie geopolityczne. W naszej ocenie liczne czynniki kształtujące obecną sytuację mogą sprzyjać podwyższonej zmienności na rynkach. W przypadku przebicia dołków z ostatnich spadków z przełomu lipca i sierpnia oraz sierpnia i września mogłoby dojść do głębszej korekty, co poprawiłoby atrakcyjność wycen. Jednakże aby taki scenariusz się zrealizował, konieczny byłby odpowiednio silny impuls, np. w formie słabszych danych makroekonomicznych lub wydarzeń geopolitycznych. Z drugiej strony prawdopodobieństwo takiego rozwoju wypadków maleje w związku z działaniami najważniejszych banków centralnych, które w większości luzują politykę monetarną, co powinno wspierać zarówno gospodarkę, jak i rynki finansowe. Mając na uwadze aktualne uwarunkowania, podjęliśmy decyzję o pozostawieniu struktury portfela bez zmian.

ZASTRZEŻENIE. Przedstawione w powyższym tekście informacje, opinie i prognozy nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 r. Tekst nie stanowi zachęty do inwestowania, a redakcja „Parkietu" nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte przez czytelników.