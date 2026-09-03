W odpowiedzi na poprawę globalnych nastrojów inwestorzy handlujący w Warszawie nabrali większej ochoty do zakupów. W efekcie przed południem indeks WIG20 został wyniesiony blisko 1 proc. nad kreskę. Po trzech rozczarowujących sesjach na rynkach akcji pojawiło się nieco więcej optymizmu, co utorowało indeksom drogę do odreagowania. Większość głównych wskaźników na europejskich parkietach wystartowała na plusach, choć zwyżki nie są zbyt okazałe. Kolor zielony przeważał także na azjatyckich giełdach. Powrót apetytu na ryzykowne aktywa to w dużej mierze efekt zmniejszenia napięć na Bliskim Wschodzie. Z tego powodu ceny ropy powróciły do spadków po trzech dniach zwyżek z rzędu.

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Akcje PGE kontynuują rajd, wyprzedaż XTB

Na krajowym rynku pozytywnie wyróżniają się największe spółki, których walory w zdecydowanej większości są notowane na plusach. Największym wzięciem cieszą się papiery PGE, kontynuujące środowe odbicie. Dziś również mogą pochwalić się najbardziej efektowną zwyżką w indeksie sięgającą prawie 4 proc. Do łask wróciły papiery CD Projektu i KGHM, odreagowując mocne spadki z poprzednich sesji. W przypadku gamingowej spółki do zakupów zachęciły inwestorów lepsze od oczekiwań wyniki finansowe, wsparciem dla notowań miedziowego koncernu jest odreagowanie na rynku miedzi. Ponadto sporym zainteresowaniem cieszą się także akcje Dino i PZU. Mając na uwadze zasięg czwartkowych wzrostów, w tyle tym razem zostały banki oraz Orlen.

Mniejszym powodzeniem cieszą się spółki notowane na szerokim rynku, gdzie przewagę mają przecenione walory. W indeksie mWIG40 najmocniej tracą akcje XTB. Ponad 8-proc. przecena jest reakcją na sprzedaż dużego pakietu akcji spółki w ramach ABB przez jej głównego akcjonariusza.