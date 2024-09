W poszukiwaniu okazji z szerokiego rynku

Jednocześnie w portfelach na nowy miesiąc znalazło się nieco więcej miejsca na papiery wyróżniających się mniejszych spółek, wśród których w ocenie typujących wciąż można znaleźć potencjalne okazje, które nie wyczerpały jeszcze swojego potencjału do zwyżki, mimo zaawansowanej już fazy hossy w Warszawie.

Jednym z głównych argumentów za wyborem spółek były pozytywne oczekiwania co do wyników. Tym można tłumaczyć wzrost zainteresowania walorami spółki Voxel, na którą we wrześniu postawiło aż trzech typujących.

Voxel, która koncentruje swoją podstawową działalność na wykonywaniu obrazowych badań diagnostycznych, była jednym z objawień tego sezonu wyników. Pozytywnym zaskoczeniem dla rynku było tempo poprawy przychodów i zysków. Kluczem do poprawy wyników jest rosnący wolumen wykonywanych badań oraz podwyżka wycen badań refundowanych, co powinno mieć przełożenie także na wyniki kolejnych kwartałów.

W ocenie analityków dobre perspektywy wynikowe spółki nie są jeszcze w pełni uwzględnione w kursie.

Oczekiwania związane z wynikami były także kluczowe w przypadku kilku innych spółek, które przekonały do siebie typujących. Eksperci docenili Ten Square Games, który pozytywnie zaskoczył poziomem zysków w II kwartale br.

Pokazał on, że grupa jest na dobrej drodze do realizacji strategicznego celu, jakim jest odwrócenie trendu spadku przychodów, co spółka stara się realizować poprzez uatrakcyjnienie swoich flagowych produkcji, jak „Fishing Clash” czy „Hunting Clash”.