Portfel techniczny na wrzesień: Krajowy rynek akcji wreszcie się przebudził

W drugiej części dnia WIG20 zyskiwał nawet ponad 2 proc. i przekraczał pułap 2460 pkt. Jego wynik od początku roku rósł do ponad 5 proc. Zyskiwały spółki energetyczne, ale także handlowe oraz banki. Zwyżkom krajowych akcji towarzyszyło umocnienie złotego do dolara i do euro.

Czytaj więcej Firmy Raporty z wynikami pełne zaskoczeń Dla niektórych spółek z warszawskiego parkietu zakończony w czerwcu kwartał okazał się bardzo udany, co znalazło potwierdzenie w opublikowanych raportach finansowych.

Lider jeszcze mocniejszy

Sierpień był miesiącem odbicia w górę notowań akcji i o udany wynik inwestycji było już łatwiej niż w lipcu. Średnia stopa zwrotu w portfelu technicznym sięgnęła niemal 5,8 proc. i był to zdecydowanie lepszy wynik od indeksu szerokiego rynku, który w porównywalnym okresie urósł o 0,62 proc. Najmocniej do pokonania WIG-u przyczyniły się CD Projekt, wskazany przed miesiącem przez Michała Pietrzycę z DM BOŚ, oraz Cyfrowy Polsat, na którego postawił Piotr Kaźmierkiewicz z BM Pekao. Obaj analitycy mogą pochwalić się dwucyfrową stopą zwrotu. Kaźmierkiewicz do tego umocnił się na pozycji lidera i po ośmiu miesiącach tego roku ma na koncie już 87 proc. zysku. Drugi w zestawieniu od początku roku jest Michał Krajczewski z BM BNP Paribas, które wypracowało blisko 61 proc. Krajczewski w sierpniu trzymał się spółki GPW, co też okazało się trafionym pomysłem. Trzecie miejsce na podium w ubiegłym miesiącu zabrał mu jednak Sobiesław Kozłowski z Noble Securities, który postawił na inną spółkę branżową, czyli XTB. Po ośmiu miesiącach Kozłowski z 17-proc. stopą zwrotu plasuje się na miejscu trzecim.

Odwrócenie tendencji

Dwie spółki z sierpniowego składu pozostają w portfelu technicznym „Parkietu” również na wrzesień. Obie należą do WIG20. Mowa m.in. o Cyfrowym Polsacie, na który dalej liczy Kaźmierkiewicz. – Wystarczy spojrzeć na miesięczną świecę, aby zauważyć, jak znacząco poprawił się układ techniczny notowań Cyfrowego Polsatu. Z jednej strony mamy przebicie linii długoterminowego trendu spadkowego, z drugiej zaś na wykresie tygodniowym można dostrzec rozległą formację odwróconej głowy z ramionami (ORGR) – argumentuje ekspert BM Pekao.

Również Daniel Kostecki z CMC Markets zdecydował się pozostać przy swoim wyborze sprzed miesiąca, czyli KGHM. Analityk zwraca uwagę na zawrót notowań w okolicach 120 zł i udany test górnego ograniczenia powstałej wcześniej na wykresie miesięcznym konsolidacji.

Cyfrowy Polsat i KGHM to obecnie spółki silniejsze od szerokiego rynku, choć w poprzednich miesiącach tego roku różnie z nimi bywało. Najwyższą stopą zwrotu w sierpniowym składzie portfela technicznego odznacza się jednak CCC, które urosło w tym roku o 153 proc. Odzieżowe przedsiębiorstwo wskazał na ten miesiąc ekspert BM BNP Paribas. – Kurs akcji spółki w ostatnim roku odwrócił negatywne tendencje z poprzednich lat i powrócił do hossy. Notowania pokonały maksima z 2021 r. i są na najwyższych poziomach od czasów sprzed pandemii – zauważa Krajczewski.