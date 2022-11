Paliwa z wyższym podatkiem VAT

Jacek Sasin pytany, czy powrót do wyższej stawki VAT nie przełoży się na wzrost cen energii i paliw, przyznał, że jest to dodatkowe obciążenie. – Rok temu podjęliśmy decyzję, aby ograniczyć stawkę podatku VAT do najniższego poziomu, ale Komisja Europejska zakwestionowała tę decyzję i musimy przywrócić poprzednie stawki. Z bólem serca to zrobimy – powiedział Sasin, dodając, że on sam będzie rozmawiać ze spółkami, aby redukowały one zyski tak, aby te przywrócenie poprzednich stawek VAT nie było odczuwalne. „Mowa o radzie nadzorczej i walnym. To już się dzieje, spółki już teraz dzielą się nadmiarowymi zyskami poprzez rozporządzenie cenowe” – powiedział.

Lotos bezpieczny?

Pytany o klauzulę zabezpieczające, chroniące Rafinerię Gdańską Lotosu przed niekontrolowanym zbyciem pakietu 30 proc. akcji Saudi Aramco, wskazał, że takowe są.” Nie ma mowy o zbyciu tego pakietu Rosjanom. Mamy dwa zabezpieczenia: prawo międzynarodowe, na tyle ile ono pozwala oraz prawo krajowe o ochronie niektórych inwestycji. Nie jest możliwe, aby Rosjanie, ani spółka z nimi powiązana mogła nabyć mniejszościowy pakiet akcji. Jeśli nawet taka decyzja zapadnie, to nie będzie ona ważna bez decyzji rządu.” – powiedział wicepremier.

Francuzi nadal w grze

Pytany o budowę elektrowni jądrowej w Polsce powiedział, że wybudowanie także i trzeciej elektrowni jest już przesądzone.” Program jądrowym przewiduje dwie elektrownie w ramach programu rządowego. Dla drugiej nie ma jeszcze lokalizacji, ale ta powinna pojawić się jak najszybciej. Jak najbardziej, nadal przy tej drugiej lokalizacji w grze są Francuzi, a także inni potencjalni dostawcy. Jest ten ścieżka biznesowa, projekt koreański, który będzie rozwijany bez kapitałowego zaangażowania Państwa. W jego realizację będzie włączona Polska Grupa Energetyczna.

Zamykanie kopalń wedle innego terminarza

Na koniec rozmowy przyznał, że umowa społeczna dotycząca wygaszania sektora górniczego będzie podlegać zmianom. „Kopalnie nie będą wygaszane wedle tego tempa i harmonogramu, który ustalony jest w wersji dokumentu jeszcze sprzed rozpoczęcia wojny na Ukrainie. Czy będą powstawać nowe kopalnie? Na to pytanie odpowiemy po aktualizacji polityki energetycznej kraju do 2040 r., którą ministerstwo klimatu i środowiska powinno przedstawić do końca tego roku.” – zakończył Sasin.