Budżetowe wpływy z CIT dołują

Słabe dochody z podatku CIT są jedną z przyczyn nowelizacji tegorocznego budżetu i ogromnego wzrostu deficytu (aż o 56 mld zł). Ministerstwo Finansów szacuje, że zamiast spodziewanych ok. 70 mld zł z tego tytułu, do kasy państwa wpłynie o 11,5 mld zł mniej, czyli 55,5 mld zł.

Taki roczny wynik oznaczałby, że dochody z CIT w całym 2024 r. będą o ok. 18 proc. niższe niż w całym 2023 r. Potwierdza to dotychczasowe wykonanie budżetu – w okresie styczeń–wrzesień wpływy z tego tytułu to ok. 45 mld zł, czyli o niemal 17 proc. mniej w porównaniu z podobnym okresem 2023 r., a nawet w porównaniu z 2022 r.