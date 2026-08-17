OKI ma być jednym z ważniejszych impulsów dla polskiego rynku kapitałowego. Jak Jarosław Dominiak, prezes SII ocenia atrakcyjność tego rozwiązania? W programie rozmawiamy też m.in. o limicie 100 tys. zł, podatku od nadwyżki, możliwych pułapkach oraz o tym, czy nowe konto rzeczywiście przyciągnie na giełdę nowych inwestorów.

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W rozmowie pytamy także o edukację finansową i potrzebę szerokiej, skoordynowanej kampanii promującej inwestowanie. Czy OKI potrzebuje rozpoznawalnych ambasadorów? Czy państwo i instytucje finansowe powinny mocniej wyjść z edukacją do mainstreamu? I czy doświadczenia Szwecji oraz Francji mogą być dla Polski wskazówką?