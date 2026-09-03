W czwartek przed południem kurs Allegro oscyluje w okolicach wczorajszego zamknięcia. Teraz ma wartość 45 zł (+0,6 proc.). Bloomberg poinformował, że akcjonariusz Allegro, Mepinan, oferuje do sprzedaży w ramach ABB 4,3 mln akcji. To niespełna 0,5 proc. całego kapitału Allegro.
W środę na finiszu sesji akcje Allegro wyceniono na 44,76 zł po spadku o 1,4 proc. Na razie nie ma informacji, jaka jest cena sprzedaży w najnowszym ABB.
Po zrealizowaniu transakcji zniknie nawis podażowy, który od czasu IPO spółki ciążył jej notowaniom.
Z szacunków „Parkietu” wynika, że to już dziesiąte ABB w Allegro od czasu debiutu jesienią 2020 r. Pierwsze przeprowadzono w marcu 2021 r. po 60 zł. Potem dwukrotnie w 2023 r. – w czerwcu po 32,25 zł, a jesienią po 29 zł. Kolejne odbyło się wiosną 2024 r. po 29,25 zł i miało wartość 1,9 mld zł. Piąte odbyło się w kwietniu 2025 r. po cenie wynoszącej 29,25 zł. Szóste w czerwcu 2025 r. po 33 zł. Siódme w grudniu 2025 r. po 30,1 zł. Ósme w kwietniu 2026 r. po 25,6 zł. A dziewiąte w czerwcu 2026 r. po 33,6 zł.
Choć na razie nie jest znana cena najnowszego ABB, to biorąc pod uwagę aktualny poziom notowań rynkowych można śmiało założyć, że jest wyższa niż ostatnio.
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Allegro zadebiutowało na GPW jesienią 2020 r., przeprowadzając największe w historii naszego rynku IPO. Akcje sprzedawano po 43 zł. Handlowa grupa wstrzeliła się z IPO w idealny czas – na giełdach widać było pocovidowe odbicie indeksów, a rynek e-commerce szedł mocno w górę. Na finiszu pierwszej sesji kurs Allegro urósł do 70 zł. W kolejnych kilkunastu dniach zanotował maksimum, sięgając 100 zł. Potem jednak zaczęła dominować podaż. Kurs odbił dopiero w tym roku. W styczniu za akcję Allegro płacono około 30 zł. Teraz trzeba zapłacić niemal o połowę więcej.
Grupa sukcesywnie rozwija swój biznes.
– Świetne wyniki naszego biznesu w Polsce odzwierciedlają bardzo dobrą kampanię Smart! Week, stabilny popyt konsumencki i widoczne osłabienie wzrostu liczby wizyt u niektórych naszych konkurentów. Z kolei dynamika wzrostu naszego biznesu międzynarodowego w pełni potwierdza słuszność obranej strategii i konsekwencję w dążeniu do celu, jakim jest pozycja platformy pierwszego wyboru w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech – komentował szacunkowe wyniki (opublikowane w lipcu) Marcin Kuśmierz, prezes Allegro.
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