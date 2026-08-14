Unibep zbiera owoce restrukturyzacji. To już trend?

Mimo mniejszych przychodów budowlano-deweloperska grupa utrzymała zysk brutto ze sprzedaży. Czy rentowności może zaszkodzić wojna w Zatoce Perskiej lub kumulacja robót w najbliższych latach? Jakie są perspektywy pozyskiwania zleceń w poszczególnych segmentach budownictwa? Co z deweloperem mieszkaniowym i fabryką drewnianych modułów? Zapytamy też o odbudowę Ukrainy i słynny przetarg na odcinek Rail Baltiki. Gościem jest prezes Unibepu Andrzej Sterczyński.

