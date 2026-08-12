Tomasz Bursa należał do giełdowych optymistów. Kiedy WIG wynosi ok. 60 tys. pkt. wierzył w hossę. W lipcu 2023 r. mówił nam, że WIG może sięgnąć 100 tys. pkt. do końca 2025 r. WIG przebił „setkę” już w kwietniu 2025 r. Gdy wtedy rozmawialiśmy, po pokonaniu „setki”, szacował, że do 2030 r. WIG sięgnie 200 tys. pkt. Nasz giełda bije rekordy a WIG przekracza już grubo ponad 150 tys. pkt. Na wzrost o ponad 50 proc. indeks szerokiego rynku potrzebował około 15 miesięcy. Czy Tomasz Bursa jest nadal giełdowym optymistą? Co z jego prognozą 200 tys. pkt dla WIG? Jakie ma argumenty za długoterminowym wzrostem na giełdzie? Czy spodziewa się korekty, czy odwrócenia trendu? W których segmentach rynku widzi większy potencjał? Co sądzi o bankach i ich wycenach?

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