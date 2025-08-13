Czy OKI faktycznie jest oki?

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański wyjaśni plany i niuanse związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem OKI. Kiedy faktycznie może ruszyć ten produkt? Jakie potencjalnie zmiany mogą zajść w jego konstrukcji w stosunku do tego, co zostało już ogłoszone? Czy na OKI będzie możliwość inwestowania w zagraniczne akcje i ETF – y? Co minister Domański sądzi o pomysłach gospodarczych przedstawianych przez prezydenta Nawrockiego? Te i inny pytania padną w pierwszej części programu.

W części drugiej debata poświęcona OKI. Czy OKI to faktycznie dobry produkt? Co warto w nim zmienić? Kto na nim skorzysta i jakie są warunki jego powodzenia? Udział w debacie wezmą:

· Grzegorz Chłopek, prezes, Michael/Ström TFI

· Tomasz Korab, prezes, Eques Investment TFI

· Michał Piątkowski, doradca inwestycyjny, Ipopema Securities