Czy OKI faktycznie jest oki?

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański wyjaśni plany i niuanse związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem OKI. Kiedy faktycznie może ruszyć ten produkt? Jakie potencjalnie zmiany mogą zajść w jego konstrukcji w stosunku do tego, co zostało już ogłoszone? Czy na OKI będzie możliwość inwestowania w zagraniczne akcje i ETF – y? Co minister Domański sądzi o pomysłach gospodarczych przedstawianych przez prezydenta Nawrockiego? Te i inny pytania padną w pierwszej części programu.
W części drugiej debata poświęcona OKI. Czy OKI to faktycznie dobry produkt? Co warto w nim zmienić? Kto na nim skorzysta i jakie są warunki jego powodzenia? Udział w debacie wezmą:
· Grzegorz Chłopek, prezes, Michael/Ström TFI
· Tomasz Korab, prezes, Eques Investment TFI
· Michał Piątkowski, doradca inwestycyjny, Ipopema Securities
· Kamil Stolarski, kierownik zespołu analiz giełdowych, Santander BM
Na program zapraszają: Cezary Szymanek, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” oraz redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet oraz Przemysław Tychmanowicz, zastępca redaktora naczelnego „Parkietu”.
Hossa na rynkach akcji trwa w najlepsze. Amerykańskie indeksy znów biją rekordy. Świetnie ponownie prezentuje się warszawska giełda. Skąd ten optymizm i czy jest on możliwy do podtrzymania? O tym we wtorek w Parkiet TV.
Na czym polega Osobiste Konto Inwestycyjne i czy projekt, istniejący dziś jeszcze jedynie w prezentacjach, spełni oczekiwania? Czy OKI naprawia wszystkie niedogodności IKZE i IKE, łącznie z tym, że jest atrakcyjny dla młodych ludzi, początkujących inwestorów, których hasło „emerytura” może odstraszać? Kto skorzysta na OKI i jak na tym może skorzystać polska Giełda?
Mariusz Jagodziński, członek zarządu Mount TFI, zarządzający funduszami, będzie gościem Dariusza Wieczorka w piątkowym programie „Prosto z Parkietu”.
Prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK, skomentuję dane o popycie i sprzedaży kredytów mieszkaniowych. Sytuacja się poprawia. To już nowa era?
Efekty zawartego w ubiegłym tygodniu porozumienia w sprawie taryf celnych oceni dziś Piotr Kuczyński, ekonomista DI Xelion, w programie Prosto z Parkietu.
Opublikowane w ubiegłym tygodniu wstępne wyniki finansowe XTB za II kwartał zostały chłodno przyjęte przez rynek. Czy faktycznie powinny one martwić akcjonariuszy? Te i inne pytania padną w poniedziałek w Parkiet TV. Gościem Przemysława Tychmanowicza będzie Omar Arnaout, prezes XTB. Start rozmowy o godz. 12.00. Program będzie emitowany na żywo, a to oznacza, że będzie też możliwość zadawania pytań. Szefa XTB zapytamy m.in.: