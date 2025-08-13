Parkiet TV
Notowania

Czy OKI faktycznie jest oki?

Już o godz. 12.00 specjalny program TV w którym na tapet weźmiemy Osobiste Konto Inwestycyjne (OKI). Gościem specjalnym będzie minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Zapraszamy do oglądania na parkiet.com, rp.pl oraz na kanale „Parkietu” w serwisie YouTube.

Publikacja: 13.08.2025 09:44

Czy OKI faktycznie jest oki?

Foto: parkiet.com

parkiet.com

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański wyjaśni plany i niuanse związane z wdrożeniem i funkcjonowaniem OKI. Kiedy faktycznie może ruszyć ten produkt? Jakie potencjalnie zmiany mogą zajść w jego konstrukcji w stosunku do tego, co zostało już ogłoszone? Czy na OKI będzie możliwość inwestowania w zagraniczne akcje i ETF – y? Co minister Domański sądzi o pomysłach gospodarczych przedstawianych przez prezydenta Nawrockiego? Te i inny pytania padną w pierwszej części programu.

W części drugiej debata poświęcona OKI. Czy OKI to faktycznie dobry produkt? Co warto w nim zmienić? Kto na nim skorzysta i jakie są warunki jego powodzenia? Udział w debacie wezmą:

·         Grzegorz Chłopek, prezes, Michael/Ström TFI

·         Tomasz Korab, prezes, Eques Investment TFI

·         Michał Piątkowski, doradca inwestycyjny, Ipopema Securities

·         Kamil Stolarski, kierownik zespołu analiz giełdowych, Santander BM

Na program zapraszają: Cezary Szymanek, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej” oraz redaktor naczelny Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet oraz Przemysław Tychmanowicz, zastępca redaktora naczelnego „Parkietu”.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: parkiet.com

Osoby Andrzej Domański Bankowość Oszczędzanie
WIG20 powyżej 3000 pkt. Czy stać go na więcej?
Parkiet TV
WIG20 powyżej 3000 pkt. Czy stać go na więcej?
Esencja, czyli apartamenty premium w historycznym śródmieściu Gdańska
Materiał Promocyjny
Esencja, czyli apartamenty premium w historycznym śródmieściu Gdańska
dr Kamil Gemra, adiunkt w Instytucie Finansów, Korporacji i Inwestycji w SGH w Warszawie
Parkiet TV
Czy OKI zrewolucjonizuje polską kulturę inwestowania? Analizujemy
Mariusz Jagodziński, zarządzający funduszami, członek zarządu Mount TFI
Parkiet TV
Nie ma sygnałów zmiany trendu na GPW. Hossa trwa, ale…
Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej
Parkiet TV
Popyt na kredyty rośnie. Teraz tylko boom w mieszkaniówce?
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Piotr Kuczyński, analityk DI Xelion
Parkiet TV
Kuczyński o dealu UE-USA: To nie jest żadne zwycięstwo Europy w wojnie celnej
Parkiet TV
Prezes XTB w ogniu pytań w Parkiet TV. Wyniki, plany, bezpieczeństwo