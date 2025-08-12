Bogdanka i związki zawodowe nadal bez porozumienia. Będzie doradca

W piątek 8 sierpnia, odbyło się kolejne spotkanie Zarządu Spółki i związków zawodowych działających w LW Bogdanka, podczas którego strona społeczna wystąpiła z żądaniem podpisania protokołu rozbieżności w rozumieniu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Od kilku tygodni związki zawodowe uważają, że są w sporze zbiorowym z zarządem. Zarząd Bogdanki twierdzi coś innego, bo nie zostały spełnione formalne warunki tegoż sporu.

Czego chcą związki i co na to Bogdanka?

Spółka wielokrotnie wskazywała na brak podstaw prawnych do prowadzenia sporu zbiorowego, ponieważ pierwszy z postulatów o zabezpieczeniu interesów pracowniczych sekcji porządkowo-czystościowej nie podlega procedurze sporu zbiorowego w rozumieniu ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Ponadto strona społeczna żąda od pracodawcy działań niezgodnych z prawem, gdyż dotyczy zapewnienia świadczeń socjalnych wobec osób, niebędących pracownikami spółki. Postulaty związków dotyczą też zmiany sposobu podziału środków znajdujących się w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, który został już ustalony i przyjęty ze stroną społeczną na początku 2025 r. Zdaniem zarządu postulaty dotyczą ingerencji spółki w ustalanie warunków pracy i płacy osób zatrudnionych u innego pracodawcy i dotyczą indywidualnych spraw pracowniczych.

Czytaj więcej Firmy Ile spółki wydają na związki zawodowe? Kwoty mogą zaskakiwać Po kilkanaście milionów złotych rocznie przeznaczają na nie KGHM i Enea. Być może więcej dają inne giełdowe spółki, ale większość nie upublicznia tych informacji. Spośród 21 firm, które zapytaliśmy o wydatki poniesione na związki zawodowe w ostatnich dwóch latach, tylko dziewięć przekazało konkretne dane. Mimo silnego uzwiązkowienia, niektóre firmy wcale nie łożą na tego typu organizacje.

Drugi postulat – w opinii zarządu – sprowadza się do ustalenia zasad trwałości zatrudnienia pracowników LW Bogdanka w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Spółka podkreśla, że zasady trwałości zatrudnienia pracowników Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. są już przedmiotem postanowień Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP), gdzie na podstawie par. 5 ust. 4 wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, posiadający co najmniej 3-letni staż pracy na dzień 10 października 2023 r. są objęci gwarancją zatrudnienia na okres 12 lat. Postulat ten nie może więc być przedmiotem sporu zbiorowego bez uprzedniego wypowiedzenia ZUZP. „Z tych względów zarząd spółki nie może się zgodzić na podpisanie protokołu rozbieżności, który jest dokumentem kończącym rokowania prowadzące do rozwiązania sporu zbiorowego w drodze porozumienia. Spółka po raz kolejny podkreśla, że brak jest ustawowych przesłanek do wystąpienia takiego sporu zbiorowego” – czytamy w stanowisku firmy.

Będzie doradca

Bogdanka mimo tych rozbieżności deklaruje kontynuację dialogu o przyszłości Bogdanki, mając na uwadze rozbieżność stanowisk w zakresie trybu prowadzenia rozmów i treści postulatów. „Zarząd spółki wychodzi z inicjatywą podjęcia dialogu z udziałem wspólnie wybranego, niezależnego eksperta o uznanym autorytecie, którego rolą będzie wspieranie sprawnego przebiegu rozmów i doprecyzowanie zagadnień wymagających dalszych ustaleń” – wskazuje spółka.