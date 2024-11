Jak spółki z warszawskiej giełdy radzą sobie w Chinach?

Chiński rząd cały czas dąży do osiągnięcia w tym roku 5-proc. wzrostu gospodarczego. W ocenie analityków to mało realne. Również przyszły rok nie wygląda zbyt obiecująco. Analitycy Bank of America niedawno obniżyli prognozę wzrostu PKB na 2025 r. do 4,5 proc., a S&P Global Ratings do 4,1 proc. Państwo Środka boryka się m.in. ze słabym popytem wewnętrznym oraz złą sytuacją na rynku nieruchomości.