Impuls inwestycji wygasł, ale w 2025 r. znów się pojawi

Bardzo wysoki wkład zapasów (+3,2 pkt proc.) w odczyt PKB w III kwartale to dobra czy zła wiadomość? Sygnalizuje brak popytu na towary – spadła dynamika konsumpcji krajowej, spadł eksport – czy raczej wskazuje, że firmy oczekują poprawy koniunktury i odbudowują zapasy?

Jestem zwolennikiem tej drugiej tezy. W zapasach co do zasady obserwujemy to, co się dzieje z surowcami, komponentami. Może się oczywiście zdarzyć, że są tam też towary do sprzedaży. Pamiętajmy, że końcówka III kwartału była trudna do interpretacji – wyniki przemysłu były słabsze od oczekiwań, ale przede wszystkim gorsze były dane o sprzedaży detalicznej. Mogło się okazać, że faktycznie przedsiębiorstwom towary, które były zaplanowane do sprzedania na wrzesień, nie poszły.