Zatrudnienie w firmach wysłało niepokojący sygnał

Zgodnie z danymi GUS przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw urosło w maju o 8,4 proc. rok do roku i wyniosło 8670,51 zł. To wynik niższy od średniej prognoz ekonomistów w ankiecie „Parkietu” (8,9 proc.). Dane sygnalizują, że choć presja płacowa w polskiej gospodarce pozostaje podwyższona, to jednak zaskakująco wysoki wynik za kwiecień był bardziej jednorazowym odchyleniem niż zmianą trendu. Przypomnijmy: roczna dynamika wynagrodzeń dość wyraźnie spadała w tym roku – z dwucyfrowej przez niemal całe trzy lata 2022–2024 do 7,7 proc. w marcu (najmniej od czterech lat). Po czym w kwietniu wyskoczyła aż do 9,3 proc., wyraźnie powyżej nie tylko średniej prognoz, ale nawet najśmielszych przewidywań. Ekonomiści przyczyny widzieli np. w niskiej bazie sprzed roku, premiach w górnictwie i leśnictwie czy wyższych wypłatach w handlu ze względu na Święta Wielkanocne. Pozostawała jednak niepewność, czy rzeczywiście chodziło o jednorazowe czynniki, czy jednak zmieniło się coś bardziej fundamentalnie. „Płace postraszyły w kwietniu wyższym wynikiem, ale wróciły do szeregu w maju. Dynamika rzędu 8,4 proc. to niemal dokładnie średnia z ostatnich pięciu miesięcy. Będą zdarzać się wyskoki w jedną i w drugą stronę, ale trend jest tylko jeden: w dół” – wydali werdykt ekonomiści mBanku.