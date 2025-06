Nowe dane GUS za maj. Produkcja przemysłowa w górę, budowlano-montażowa w dół

Ostatni raz na plusie roczna dynamika cen w przemyśle była niemal dwa lata temu (w czerwcu 2023 r.). Na poziomie około 1-1,5 proc. deflacja producencka utrzymuje się od początku roku, a ceny w tym czasie z miesiąca na miesiąc spadają w tempie około 0,2 proc. Najsilniejszy trend spadkowy cen obserwowany jest w branży górnictwa i wydobywania.

Produkcja budowlano-montażowa wciąż na minusie

Również zgodnie z poniedziałkowymi danymi GUS, w maju produkcja budowlano-montażowa spadła rok do roku o 2,9 proc. To wynik bliski średniej prognoz ekonomistów, która wyniosła -2,7 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych produkcja w maju zaliczyła spadek zarówno rok do roku (o 3,8 proc.), jak i względem kwietnia br. (o 0,5 proc. ).

Nieźle w tym roku wygląda dynamika specjalistycznych robót budowlanych. W maju produkcja w tej gałęzi urosła o 2,6 proc. rok do roku, a w pierwszych pięciu miesiącach roku o ponad 12 proc. r./r. Nie można jednak tego powiedzieć o wznoszeniu budynków (w maju spadek o 9 proc. r./r., w całym okresie styczeń-maj o ponad 6 proc.). Na minusie jest również dynamika budów obiektów inżynierii lądowej i wodnej. Tu zanotowano rok do roku spadek o ponad 1 proc. w maju i w całym okresie styczeń-maj.

Z jednej strony, dane o produkcji budowlano-montażowej w tym roku są regularnie słabsze od oczekiwań, co sugeruje, że spodziewane ożywienie inwestycyjne odsuwa się w czasie. Z drugiej: kłam takiemu oglądowi sytuacji kładzie dynamika inwestycji w pierwszym kwartale (+6,3 proc. r./r. według wstępnego szacunku GUS. To było mocne zaskoczenie in plus.