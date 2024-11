Czyżby cykl Kitchina na GPW już zakręcił w dół?

Niezależnie od tego czy szczyt jest już za nami, czy jeszcze będzie jakaś próba ruchu powrotnego, już teraz warto przyjrzeć się temu, jak historycznie wyglądały spadkowe fazy cyklu Kitchina.

Niemal zawsze na minusie

Dlaczego sprawa jest tak warta uwagi? Bo, z wyjątkiem niezwykle specyficznych lat 2003–2004, we wszystkich (!) pozostałych przypadkach WIG tracił na wartości w czasie trwania fazy spadkowej cyklu. Średnio rzecz biorąc, zniżka indeksu w tych pozostałych przypadkach wynosiła -20 proc.

A przecież ta liczba i tak nie oddaje jeszcze całego obrazu sytuacji. Biorąc pod uwagę, że rzeczywiste szczyty i dołki przesuwały się względem teoretycznych ram cyklu, warto też spojrzeć na zmiany WIG bardziej szczegółowo. Przykładowo, licząc od teoretycznego terminu rozpoczęcia fazy spadkowej do rzeczywistego dołka (który, jak pokazujemy w tabeli, kształtował się zazwyczaj przed teoretycznym terminem), średnia zmiana WIG wyniosła -31 proc.

A gdyby liczyć zmianę od rzeczywistego szczytu do rzeczywistego dołka, to średni spadek krajowego indeksu przesuwa się do -38 proc. Warto zauważyć, że nawet w najłagodniejszym przypadku (znów nie licząc lat 2003–2004) WIG od szczytu do dołka przecenił się o 22 proc. (według danych miesięcznych; według danych dziennych spadek był nieco większy). Bez wątpienia zatem przysłowiowa gra toczy się o wysoką stawkę. Faza spadkowa cyklu Kitchina nie musi stanowić epokowej bessy, jak w 2008 roku (to raczej ekstremalne odchylenie od normy), ale niemal zawsze była przynajmniej swoistą „minibessą”.

Cykl Kitchina właśnie osiąga teoretyczny szczyt przed fazą spadkową