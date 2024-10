Deponenci realnie tracą, a ze wzrostem inflacji stracą więcej

Zdaniem ekonomistów, którzy oceniali sytuację przed publikacją danych o inflacji bazowej, będzie ona czynnikiem ograniczającym przestrzeń do obniżek stóp. W najbliższych miesiącach pozostanie powyżej 4 proc. r./r., a projekcje NBP wskazują na jej wyższy przebieg niż projekcje banków centralnych w Czechach i na Węgrzech.

I rzeczywiście, we wrześniu inflacja bazowa przekroczyła 4 proc. Według Bartosza Sawickiego, analityka Cinkciarz.pl, inflacja bazowa, której cykliczny dołek na poziomie 3,6 proc. r./r. minął w czerwcu, będzie się nasilać w najbliższym półroczu. – Dynamika CPI niechybnie przekroczy 5,0 proc. r./r., a maksimum powinna osiągnąć w marcu 2025 r. Dopiero wtedy powrót jej hamowania otworzy RPP furtkę do wznowienia obniżek stóp. Podwyższona inflacja bazowa zostanie z nami na dłużej i będzie koronnym argumentem przeciwko agresywnym cięciom. W 2025 r. należy spodziewać się trzech–czterech dostosowań o skali 25 pb. – przewiduje analityk.

Depozyty ze stratą

Wzrost inflacji bije w deponentów. Paweł Majtkowski, analityk eToro, zauważa, że od października posiadacze depozytów bankowych znów notują straty.

– We wrześniu inflacja wzrosła do 4,9 proc. r./r., a spadek oprocentowania rocznych depozytów pod koniec ubiegłego roku sprawił, że właściciele najlepszych rocznych lokat, które zakończyły się we wrześniu, zarobili jedynie 0,1 proc. Po opłaceniu podatku od zysków kapitałowych, naliczanego od dochodu nominalnego, właściciele lokat są już na minusie. Od października strata będzie miała również charakter nominalny – przy inflacji na poziomie 5 proc. realna strata wyniesie -0,19 proc., a po uwzględnieniu podatku nawet -1,05 proc. – stwierdza Paweł Majtkowski.

Jak przypomina, właściciele rocznych lokat kończących się we wrześniu br., zarobili na nich przeciętnie 0,1 proc. Wynika to z faktu, że według danych NBP średnie oprocentowanie nowych rocznych lokat w październiku 2023 roku wyniosło 5 proc. – Przy inflacji wynoszącej 4,9 proc. realne oprocentowanie wyniosło 0,1 proc. Jeśli uwzględnimy jeszcze konieczność zapłaty 19-procentowego podatku od odsetek, realne oprocentowanie takiej lokaty to -0,81 proc. – wylicza analityk eToro.