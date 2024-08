Najlepiej w tym roku sprzedają się obligacje trzyletnie o stałym oprocentowaniu (obecnie 6,2 proc.). Wartość wyemitowanych papierów tych serii wzrosła od początku roku o 16,4 mld zł, czyli niemal o tyle samo, o ile wzrosło w ogóle zadłużenie SP z emisji papierów oszczędnościowych. Oprocentowanie tych serii aktualnie przewyższa rentowność trzyletnich obligacji skarbowych ca. o 1,4 pkt proc. To nadzwyczajnie hojna premia za podtrzymanie zainteresowania skarbowym długiem. Warto jednak zauważyć, że część odsetek wraca do Skarbu Państwa w postaci podatku od zysków kapitałowych. Realny koszt trzyletnich obligacji to dla MF 5,02 proc. (o ile obligacje nie trafią do portfeli IKE).

Promowanie obligacji indeksowanych inflacją (ich oprocentowanie w pierwszym roku jest wyższe niż trzyletnich, a marże doliczane do inflacji zostały niedawno podniesione) także ma uzasadnienie, o ile polityka fiskalna nie będzie wspierać wzrostu inflacji w kolejnych latach.

Zadłużenie skarbowe szybko rośnie

Od początku roku zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 128,8 mld zł, czyli o 9,6 proc. I to właśnie zadłużenie z emisji obligacji oszczędnościowych rosło najszybciej (o 14,8 proc. lub 16,3 mld zł), lecz oczywiście w liczbach bezwzględnych ciężar utrzymania wzrostu zadłużenia spoczął na innych grupach inwestorów. Zadłużenie zagraniczne wzrosło o 14,4 proc. (43,6 mld zł), a zadłużenie krajowe inne niż wynikające z emisji obligacji oszczędnościowych o 70,2 mld zł (8,1 proc.).

Od początku roku rośnie udział inwestorów zagranicznych w zadłużeniu. Na koniec czerwca było to 31,5 proc. wobec 30,7 proc. na początku roku i wobec ponad 58 proc. w latach 2014–2015. W ubiegłych latach zmiana rządów i strategii zarządzania zadłużeniem przełożyła się na znaczące zredukowanie roli inwestorów zagranicznych, choć nominalne różnice nie są duże. Na koniec czerwca inwestorzy zagraniczni posiadali 464 mld zł w polskim długu, dekadę temu było to 457 mld zł. Ale pół roku temu było to 413,6 mld zł – wzrost o ponad 50 mld zł w sześć miesięcy zasługuje na uwagę, ponieważ może wynikać z ruchów portfelowych. Obligacje na rynkach bazowych drożeją (ich rentowność spada) i część inwestorów globalnych może być zainteresowana przeniesieniem aktywów w inne miejsca, gdzie rentowności są wyższe, a ryzyko kredytowe nie różni się istotnie.

Inną grupą, która wyraźnie zwiększa zaangażowanie w polski dług, są krajowe banki komercyjne – od początku wartość długu w ich posiadaniu wzrosła z 420,6 mld zł do 476,1 mld zł, a w skali 1,5 roku wzrost sięga 122 mld zł (34,6 proc.). Taki skok był możliwy za sprawą poprawy wyników banków, który doprowadził do wzrostu kapitałów własnych i w konsekwencji także do zwiększenia bilansów i miejsca na wzrost zaangażowania w papiery skarbowe.

W rezultacie najważniejszymi klientami Ministerstwa Finansów są właśnie krajowe banki, dalej inwestorzy zagraniczni oraz właśnie inwestorzy indywidualni. Ci ostatni posiadają więcej obligacji Polski niż krajowe fundusze inwestycyjne i firmy ubezpieczeniowe razem wzięte (124,9 mld zł), przy czym warto zwrócić uwagę na wzrost zaangażowania funduszy inwestycyjnych. Od początku roku, w którym fundusze dłużne notują wielomiliardowe napływy nowych środków, wzrost wyniósł zaledwie 2,7 mld zł, a od początku 2022 r. było to prawie 13 mld zł (z 47,1 mld zł do 60 mld zł). Musi to oznaczać, że fundusze dłużne wykorzystują napływy do lokowania środków także w inny sposób. Część nadwyżek trafia na krajowy rynek obligacji korporacyjnych, a część najwyraźniej lokowana jest w zagranicznych instrumentach. W kategorii „krajowy sektor pozabankowy” to inwestorzy indywidualni grają pierwsze skrzypce, na drugim miejscu pojawiają się „instytucje rządowe i samorządowe” w ostatnich latach obdarowywane obligacjami skarbowymi, co miało zastąpić przelewy bankowe. Jednak ta grupa inwestorów nie jest raczej faktycznym kupującym dług, a może stać się raczej źródłem jego dodatkowej podaży.

Podejście inwestorów indywidualnych do obligacji oszczędnościowych znajduje także odzwierciedlenie w strukturze zadłużenia. Na koniec czerwca 70,7 proc. krajowego długu ma oprocentowanie stałe wobec 69,5 proc. w grudniu (wzrost z 935 mld zł do 1 043 mld zł). Z tych 108 mld zł ponad 16,4 mld zł (15,2 proc.) przypada na oszczędnościowe obligacje trzyletnie.