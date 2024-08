Obligacje w euro drożeją jeszcze mocniej

Na osobne spojrzenie zasługują obligacje nominowane we wspólnej walucie, które także od czasu do czasu oferowane są inwestorom indywidualnym w ramach szeroko dostępnych emisji. Pod koniec ubiegłego roku i w I kwartale br. można było mówić jeśli nie o modzie, to przynajmniej o zjawisku, ponieważ po emisje w EUR sięgało kilku emitentów.