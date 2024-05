Gabinet premiera Tuska na razie jest bardziej rozrzutny niż oszczędny

Nowy rząd może nie sypie groszem publicznym tak hojnie jak rząd PiS, ale też trudno powiedzieć, że go skąpi. Uchwalone dotychczas ustawy to trwały wzrost wydatków o co najmniej 20 mld zł rocznie. Koniec tej polityki może jednak wymusić fatalny stan finansów państwa.