Rok wyborów w USA – ani najlepszy, ani najsłabszy w całym cyklu prezydenckim

Skoro teoria cyklu prezydenckiego zdaje się ciągle dostarczać ciekawych wskazówek, to warto sprawdzić, co mówi na temat rok wyborczy – bo to nas oczywiście najbardziej teraz interesuje.

Rok wyborczy zwykle udany, ale z wpadkami

Okazuje się, że osiągnięciom S&P 500 w ostatnim roku cyklu daleko do wyśmienitych rezultatów z roku przedwyborczego, ale też nie jest on tak kapryśny jak drugi rok cyklu. Średnia zmiana indeksu na poziomie +6,8 proc. nie jest ani szczególnie imponująca, ani też szczególnie odstraszająca.

Rok wyborczy jest jednocześnie statystycznie nieco bardziej nieprzewidywalny niż rok przedwyborczy. Świadczy o tym wyższe odchylenie standardowe od średniego wyniku (14 proc. wobec 11 proc.) przekładające się na szerszy przedział najbardziej prawdopodobnych rezultatów (ponadto wspomniany, najbardziej kapryśny drugi rok po wyborach cechuje się odchyleniem standardowym przekraczającym 20 proc.).

W odróżnieniu od roku przedwyborczego ów przedział najbardziej prawdopodobnych statystycznie rezultatów (definiowany na naszym wykresie jako średnia +/- odchylenie standardowe) w roku elekcji zahacza o terytorium ujemnych zmian. Jeśli, przechodząc do kolejnego wykresu, przyjrzymy się dokładnie poszczególnym latom wyborczym, to od razu zauważymy, że w przytłaczającym stopniu jest to wpływ dwóch fatalnych przypadków historycznych – lat 2008 i 2000. Gdyby nie one, ogólny obraz roku wyborczego byłby dramatycznie lepszy pod każdym względem, zarówno jeśli chodzi o średni wynik, jak i odchylenia od normy.