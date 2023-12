Globalne wstrząsy, na które rynki powinny się przygotować

Rok 2023 obfitował w zaskakujące i dramatyczne zdarzenia geopolityczne. Do wojny w Ukrainie dołączył konflikt między Izraelem a Hamasem. W wyniku jego odprysku, czyli ataków na statki handlowe dokonywanych na Morzu Czerwonym przez jemeńskich rebeliantów Huti, międzynarodowe firmy przewozowe zostały zmuszone do kierowania swoich okrętów na trasę okrężną prowadzącą wokół Afryki. Dochodziło też do niespodzianek politycznych, spośród których największą był wybór na prezydenta Argentyny Javiera Milei, libertarianina zapowiadającego likwidację peso i wprowadzenie w jego miejsce dolara.